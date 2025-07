Su Pietralata i comitati rilanciano: “Ecco un progetto senza stadio e con 21 ettari di parco”

video suggerito

A cura di Enrico Tata

E se a Pietralata venisse realizzato un grande parco urbano e non lo stadio della Roma? Il Comitato Sì Parco, Sì Ospedale, No Stadio, Greenpeace Roma e Fridays for Future Roma hanno presentato il progetto realizzato da studenti e studentesse del Master di I livello Futuro Vegetale. Piante, Innovazione Sociale e Progetto dell'Università degli Studi di Firenze.

"Non serve uno stadio per fare un parco! Cosa può esserci meglio di un parco pubblico, di 21 ettari, da creare davanti ad un ospedale, a ridosso di uno studentato, di una sede di ricerca universitaria, di diverse facoltà e di una scuola elementare e media? Cosa può esserci meglio di un parco pubblico, con percorsi interconnessi per i degenti ospedalieri, con imponenti aree coperte di alberi, con aree umide, percorsi sportivi e, non in ultimo, spazi destinati ai bambini, alla natura ed anche agli animali?", scrivono le associazioni.

Mentre si attende ancora la valutazione ufficiale dell'agronomo Mauro Uniformi sul bosco di Pietralata, il Campidoglio ha già promesso un parco da 7 ettari nelle vicinanze dello stadio della Roma come compensazione al disboscamento. Un gruppetto di studenti e studentesse dell'Università di Firenze ha provato a immaginare un parco molto più grande, 21 ettari, che non prevede la presenza del nuovo impianto sportivo e che recupera e riqualifica il verde già esistente nell'area.

È soltanto una tesi di master, ma i comitati l'hanno rilanciata per immaginare in questo modo un futuro alternativo per il quadrante. Il Parco di Pietralata, scrivono gli studenti, "risulta un elemento chiave e ad alto potenziale rigenerativo per l’intero quadrante proprio in quanto tale. Analizzandone le caratteristiche paesaggistiche, ovvero morfologiche, ecologiche ed urbanistiche risulta evidente che interventi altamente impattanti – come quello presentato per la realizzazione dello stadio – possano fortemente compromettere l’equilibrio del territorio. Di seguito un’analisi comparativa di apporti e rischi relativi:"

Pietralata, parco vs stadio della Roma

Il progetto prevede nello specifico "filari di nuove alberature su tutto il profilo esterno dell’area di intervento, corredate di nuovi percorsi ciclo-pedonali che definiscono una buffer zone verso le principali arterie di comunicazione esistenti". Inoltre l'ampliamento "del bosco delle robinie e dei frutteti esistenti, di modo da valorizzare il potenziale estetico – produttivo dell’area, all’interno delle quali vengono rigenerati gli elementi archeologici dei cosiddetti “vasconi”. Il recupero ed il riutilizzo degli stessi ha, come obiettivo, sia il ripristino della memoria storica dei luoghi sia la riconversione degli stessi, attraverso un uso da parte della collettività che amplifica il senso di appartenenza".

Prevede ancora, per esempio, un "rain garden, con inserimento di una piattaforma sospesa, utilizzabile dagli utenti come area di aggregazione e panoramica. Successive aree pubbliche outdoor ( arena a cielo aperto e altri spazi per attività sportive) sono situate nelle vicinanze del comparto edificato esistente, di modo da favorire una ricucitura sociale nelle aree attuali".

Il progetto degli studenti del Master dell’Università di Firenze