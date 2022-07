Il set del film di Angelina Jolie a Roma dal 6 al 9 luglio: le strade chiuse in centro e Flaminio Dal 6 al 9 luglio il centro di Roma (nella zona di via del Corso) e il quartiere Flaminio ospitano le riprese per il film Without blood, diretto da Angelina Jolie.

Via del Corso a Roma, uno dei luoghi delle riprese di "Without Blood"

Continuano le riprese del film tratto dal romanzo di Alessandro Baricco e diretto da Angelina Jolie, "Without blood" lungo le strade di Roma. Stavolta la zona interessata riguarda quella compresa fra il lungotevere in Augusta e piazza del Popolo, dove da oggi mercoledì 6 luglio fino a sabato 9 luglio, sono previste modifiche alla circolazione per le cittadine e i cittadini romani, ma anche le turiste e i turisti in visita nella capitale: i provvedimenti riguardano i veicoli, ma anche i pedoni e le aree di sosta. Per tutta la durata delle riprese, che saranno sia interne ed esterne e che prevedono il passaggio di circa 50 auto di scena, la segnaletica stradale sarà oscurata. L'occupazione di suolo pubblico, in totale, è di 1200,00 metri quadrati a cui si aggiunge anche lo spazio necessario per il posizionamento di altri 42 mezzi tecnici per le riprese, come si legge nella delibera del Comune di Roma.

Il cartello affisso nella zona del lungotevere in Augusta

Gli orari delle strade chiuse dal 6 al 9 luglio a Roma per le riprese del film

Le prime riprese in questa zona del centro di Roma partono stasera alle ore 19 e si concludono domani, giovedì 7 luglio, alle 6 della mattina. Per tutta la notte, in largo San Carlo al Corso, è sospeso lo stazionamento dei taxi all'altezza del vicolo del Grottino. Allo stesso mod0, nella stessa area, viene sospesa la possibilità di sosta e parcheggio riservato alle persone disabili.

Nei prossimi cinque giorni sono interessate anche altre aree dalle modifiche per il set del film.

via del Corso , in diversi tratti: in quello fra largo dei Lombardi e largo San Carlo al Corso nell'area pedonale sarà permesso il passaggio dei veicoli di scena e poi da entrambi i lati fra lo stesso largo San Carlo al Corso e via Condotti dove, però, è garantito il transito regolare sia per i pedoni che per i veicoli.

, in diversi tratti: in quello fra largo dei Lombardi e largo San Carlo al Corso nell'area pedonale sarà permesso il passaggio dei veicoli di scena e poi da entrambi i lati fra lo stesso largo San Carlo al Corso e via Condotti dove, però, è garantito il transito regolare sia per i pedoni che per i veicoli. via delle Carrozze l'area pedonale nel tratto compreso fra via del Corso e via Bocca di Leone viene aperta ai soli veicoli di scena: il transito dei pedoni, però, resta garantito e in sicurezza.

l'area pedonale nel tratto compreso fra via del Corso e via Bocca di Leone viene aperta ai soli veicoli di scena: il transito dei pedoni, però, resta garantito e in sicurezza. largo dei Lombardi , invece, l'area pedonale viene totalmente sospesa per permettere il transito e la sosta dei mezzi di scena. Restano garanti, però, i passo carrabile che si trovano nella piazza e la fruizione in libertà dei parcheggi dell'area riservati ai disabili: non viene bloccata neanche l'area cantiere.

, invece, l'area pedonale viene totalmente sospesa per permettere il transito e la sosta dei mezzi di scena. Restano garanti, però, i passo carrabile che si trovano nella piazza e la fruizione in libertà dei parcheggi dell'area riservati ai disabili: non viene bloccata neanche l'area cantiere. Passeggiata di Ripetta all'altezza dell'incrocio con via del Fiume chiusa alla circolazione: anche in questo caso, però, sono garantiti i parcheggi riservati ai disabili, il libero accesso di Ama e le occupazioni di suolo pubblico già attive.

all'altezza dell'incrocio con via del Fiume chiusa alla circolazione: anche in questo caso, però, sono garantiti i parcheggi riservati ai disabili, il libero accesso di Ama e le occupazioni di suolo pubblico già attive. fra via Tomacelli e via del Corso, via dei Pontefici (civico 8 e 2) e il lungotevere in Augusta all'altezza di via Ripetta al civico 28, a pochi passi dall'Ara Pacis, la strada viene occupata al lato sinistro dell'unico senso di marcia.

Il complesso del Foro Italico visto dall’alto

Il set di Without blood anche nel quartiere Flaminio

La zona del centro città non è l'unica interessate dalle riprese del film: il set viene ospitato anche nel quadrante più a nord della capitale, fra il quartiere Flaminio e il quartiere Olimpico. A pochi passi dalla Riserva Naturale di Montemario e dal complesso del Foro Italico, il set occupa tutta la sede stradale in via dello Stadio Flaminio, precisamente nel tratto fra lo stadio e via Dorando Pietri.