Ruba la bandiera dell’Italia a un bimbo di 5 anni: il papà trova il ladro e gli spezza una gamba

A cura di Enrico Tata

Un brutto episodio durante la festa per la vittoria degli azzurri agli Europei di calcio: un 17enne ha rubato la bandiera dell'Italia a un bimbo di 5 anni. Quest'ultimo ha iniziato a piangere a dirotto, ma il padre ha deciso di non avvertire le forze dell'ordine, ma di farsi giustizia da solo. Ha fermato la macchina, è sceso, ha dato un calcio fortissimo alla gamba del ragazzo e si è ripreso la bandiera. Il 17enne, stando a quanto si apprende, avrebbe riportato la frattura del perone. Soccorso e trasportato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni. Insomma, il ragazzo, che ha certamente sbagliato a rubare la bandiera, ha pagato il suo piccolo furto con una gamba rotta. Ora la polizia sta cercando di risalire all'autore del calcio, ma per il momento non è stato rintracciato e farlo sarà difficile, dato il numero di persone che si trovava in piazza nella notte della festa per la vittoria.

