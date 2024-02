Rottweiler azzanna una 16enne a Roma ferendola gravemente alle gambe: “Pensavo di morire” Tragedia sfiorata al Laurentino, dove una 16enne è rimasta gravemente ferita alle gambe, morsa da un rottweiler nel cortile condominiale. Anche il fidanzato ha riportato delle lesioni, dopo essere intervenuto per difenderla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un cane rottweiler ha azzannato e ferito gravemente una ragazza di sedici anni in zona Laurentina a Roma. È successo domenica scorsa 25 febbraio all'interno del giardino condominiale di un palazzo in via Buzzi. Il bilancio dell'aggressione è una prognosi di sessanta giorni, ad avere la peggio la gamba destra, con una lesione di venti centimetri e un totale di cinquanta punti di sutura, per rimettere insieme i tessuti degli arti inferiori. A riportare la notizia Il Messaggero, al quale la giovane ha detto: "Pensavo di morire, è stato spaventoso".

Era in giardino insieme al suo meticcio, quando improvvisamente il cane rottweiler di una vicina di casa ha tirato talmente tanto il guinzaglio da far cadere la padrona e farle perdere la presa. Il molosso si è scagliato contro il cane della sedicenne, lei è intervenuta per separarli ed è stata morsa ad una gamba. Il cane non mollava la presa, le urla della giovane hanno allertato i condomini e il fidanzato è corso in cortile preoccupato, cercando di liberarla, restando ferito anche lui. A salvarla, riuscendo a staccarle l'animale di dosso, sono stati i vicini di casa.

Il fidanzato ferito alle braccia

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario, che ha soccorso la ragazza e l'ha trasportata con l'ambulanza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. I sanitari l'hanno medicata, intervenendo sulle gravi ferite provocate dai denti del cane. A rimanere ferito è stato anche il suo fidanzato, che ha riportato alcune lesioni alle braccia. Presente sul posto la Polizia di Stato, che indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da accertare eventuali responsabilità da parte della proprietaria del cane.

Due settimane fa a Manziana un uomo è morto sbranato da tre rottweiler

L'episodio accaduto al Laurentino è il terzo caso nel giro di poche settimane di aggressioni da parte di cani tra Roma e la sua provincia. L'11 febbraio scorso nel Bosco Macchian Grande di Manziana tre cani rottweiler hanno sbranato un trentanovenne mentre faceva jogging. Cinque giorni dopo ad Anguillara Sabazia due cani hanno morso una bambina di due anni e sua nonna, ferendole gravemente.