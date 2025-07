Esplosione a Roma, un testimone: “Il boato, il calore, poi la finestra mi è finita in testa” “Mi sono svegliato, ho sentito un botto fortissimo, pensavo fosse il terremoto”, è la testimonianza di Lenardo ai microfoni di Fanpage.it in merito all’esplosione di un distributore di Gpl in via dei Gordiani a Roma. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

"Mi sono svegliato, ho sentito un botto fortissimo, pensavo fosse il terremoto", ha raccontato ai microfoni di Fanpage.it Leonardo, un testimone dell'esplosione di un distributore di Gpl in via dei Gordiani a Roma. "Poco dopo mi sono affacciato, ho visto il fumo e ho chiuso le finestre per paura. Mi sono affacciato alla finestra chiusa, ho visto lo scoppio, il caldo in faccia, si è aperta la finestra e mi è finita in testa".

La testimonianza: "la finestra si è spalancata e mi ha preso sulla testa"

Leonardo è stato medicato sul posto dagli operatori del 118, intervenuti immediatamente. "La finestra era chiusa, si è spalancata e mi ha preso in fronte. Adesso sto bene, sembra. Stiamo aspettando che ci facciano rientrare in casa", ha raccontato il ragazzo, che ancora ha una vistosa fasciatura che gli copre la testa.

I feriti nell'esplosione, almeno sei in codice rosso

Il bilancio ufficiale dell'esplosione diramato dall'Ares parla di 28 feriti trasportati in ospedale e altri feriti lievi medicati sul posto. Sono stati accompagnati all'ospedale Casilino, al Vannini, all'Umberto I, al Gemelli e al San Giovanni. I feriti in codice rosso sono sei: una persona all'Umberto I per ustioni e intossicazione, un'altra sempre all'Umberto I con ustioni su braccia, viso, testa e schiena, due al Casilino con ustioni e intossicazione da fumo e con ustioni su torace, volto e arti superiori. Ancora, una persona è stata trasportata d'urgenza al San Giovanni sempre per ustioni e un'altra al Gemelli per trauma e intossicazione. Gli altri feriti si trovano al pronto soccorso in codice giallo o verde.

I due pazienti del Casilino sono stati trasferiti al centro grandi ustionati del Sant'Eugenio: sono in prognosi riservata e sono in pericolo di vita. Si tratta di due uomini, arrivati con ustioni rispettivamente sul 55% e sul 25% del corpo, danni da inalazioni e un barotrauma dovuto allo spostamento dell'aria causata causato dall'esplosione.

L'ultimo aggiornamento sui feriti:

24 civili

11 polizia di Stato

1 carabinieri

6 vigili del fuoco

3 118