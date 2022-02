Rossana morta in ospedale per emorragia, i famigliari: “Dieci ore d’attesa per una Tac” La Regione Lazio ha disposto un audit clinico sulla morte di Rossana Alessandroni, deceduta per un’emorragia al Policlinico di Tor Vergata, dopo essere stata trasferita d’urgenza dal Vannini.

Rossana Alessandroni è morta al Policlinico di Tor Vergata lo scorso 3 febbraio, trasferita in condizioni gavi dal pronto soccorso del Vannini, dov'era in attesa di fare una Tac. Sulla vicenda la Direzione Salute – Area Rischio Clinico della Regione Lazio stamattina ha disposto "un immediato audit clinico, per definire tutti i passaggi assistenziali che hanno riguardato la paziente, dai tempi del soccorso, al decorso presso l'ospedale Vannini, i tempi dell'inquadramento clinico e le relative modalità operative ed il successivo trasporto all'hub di riferimento Policlinico Tor Vergata". "La signora – è la replica del Vannini – ha fatto il percorso Covid che ha allungato i tempi, accusava dei sintomi generici, è stata sottoposta a due tac e poi trasferita a Tor Vergata, l'hub di riferimento per il reparto di Cardiochirurgia".

"Dieci ore in barella in attesa di una Tac"

A raccontare la vicenda La Repubblica, che ha intervistato i famigliari della sessantasettenne del Quarticciolo, che denunciano l'ospedale, affiché venga fatta chiarezza sul decesso e per capire se, qualora si fosse agito diversamente, Rossana si sarebbe potuta salvare. "Mia zia piena di dolori, ha aspettato dieci ore su una barella al pronto soccorso in attesa di essere sottoposta a una Tac. Se fossero intervenuti subito forse mia zia sarebbe ancora viva" ha detto la nipote Irene.

Rossana morta in sala operatoria al Policlinico di Toer Vergata

Rossana è morta in sala operatoria, quando i medici sono intervenuti per fermare la violenta emorragia, ma era ormai troppo tardi e non c'è stato più nulla da fare per salvarle la vita. A causare il decesso sarebbe stata una dissezione dell'Aorta addominale, ossia il deterioramento di una parte dell'arteria. Aveva accusato dei dolori nei giorni precedenti e il 2 febbraio è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Vannini. Dopo aver atteso dieci ore per la Tac, come hanno spiegato i famigliari, i medici hanno optato per il trasferimento d'urgenza a Tor Vergata, dove però è morta durante l'intervento chirurgico al quale i medici l'hanno sottoposta.

I messaggi di cordoglio per Rossana Alessandroni

Appresa la notizia della scomparsa di Rossana, la comunità si è stretta intorno al dolore dei suoi cari, per la perdita improvvisa, nell'attesa che vengano celebrati i funerali, per darle l'ultimo saluto. Sono tantissimi i messaggi comparsi sui social network, tra i quali quello della nipote Sabrina: "Nonna che combini, questa notizia mi ha straziato l’anima! Te ne sei andata in silenzio senza far rumore…Non ci credo ancora che te ne sei andata così sappi che non dimenticherò mai l’amore con cui ci hai fatto crescere e porterò sempre custodito in me ogni singolo momento passato insieme".