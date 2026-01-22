roma
video suggerito
video suggerito

Roma-Stoccarda, città blindata per la partita: sequestrate bottiglie di vetro e aste metalliche ai tifosi tedeschi

Cancelli aperti allo stadio Olimpico a meno di due ore all’inizio della partita fra Stoccarda e Roma, la capitale resta blindata: controlli a tappeto da questa mattina.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Beatrice Tominic
45 CONDIVISIONI
I controlli della polizia sui bus che trasportano i tifosi dello Stoccarda.
I controlli della polizia sui bus che trasportano i tifosi dello Stoccarda.

Non soltanto piazza Venezia. Nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, centinaia di tifosi tedeschi hanno marciato vestiti di nero, fra cori inneggianti al Duce e saluti romani, attraversando la zona. Nelle stesse ore, almeno una quarantina di persone, stavolta incappucciate e armate di caschi da motociclisti, si trovava a Trastevere. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, nella serata di ieri è stata segnalata la presenza di persone incappucciate nel quartiere, ma all'arrivo delle forze dell'ordine, che hanno prontamente circondato l'area, non c'era più nessuno. Probabilmente il gruppo ha fatto in tempo dileguarsi prima dell'arrivo degli agenti.

I cancelli sono stati aperti alle 18.30 e molti dei tifosi hanno già fatto il loro ingresso allo stadio. Almeno un migliaio di ultras, però, sono arrivati a Roma senza avere un biglietto d'ingresso alla partita: non è escluso che possano essersi organizzati per seguire la partita in qualche locale nei pressi del Foro Italico.

I controlli questa mattina: sequestrate bottiglie di vetro e aste metalliche

Nella giornata di oggi, invece, i controlli sono continuati serratissimi in tutta l'area della città, con particolare attenzione alle zone ritenute più sensibili. Dopo gli accertamenti sui pullman che trasportavano tifosi tedeschi, avvenuti già da ieri, l'allerta è massima a Roma, dove la Questura ha già disposto un piano sicurezza per trasferire i circa 3500 sostenitori tedeschi, che hanno mandato in sold out il settore ospiti, da Villa Borghese fino allo Stadio Olimpico.

Leggi anche
Centinaia di tifosi dello Stoccarda marciano al centro di Roma tra cori e saluti romani: "Duce, Duce!"

In mattinata i controlli hanno permesso di sottrarre ai tifosi che arrivavano dal casello autostradale di Roma Nord decine di bottiglie di vetro vuote e, in uno dei bus, anche alcune aste metalliche: in totale sono stati passati al vaglio sette pullman carichi di tifosi "a rischio".

Capitale blindata: scatta il piano viabilità

In campo centinaia di agenti per garantire alti livelli di sicurezza prima, durante e dopo il match di Europa League il cui inizio è previsto alle ore 21. Oltre a loro, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale a cui è affidata la gestione del traffico: per l'occasione, come capita sempre in queste circostanze, sono stati disposti divieti di sosta e fermata nell'area del Foro Italico e previsti parcheggi nelle zone di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico. Per garantire il flusso verso lo stadio e il successivo deflusso a fine partita potrebbe essere necessario istituire possibili chiusure al traffico.

Attualità
Cronaca
45 CONDIVISIONI
Immagine
Femminicidio Federica Torzullo, continuano le indagini: si cerca ancora l'arma del delitto
L'ex marito è tornato a casa con uno sconosciuto dopo aver seppellito il cadavere
Il padre di Carlomagno ha bussato alla porta poco dopo il femminicidio
Cosa non torna nella confessione dell'ex marito
Carlomagno usa il figlio per giustificare il femminicidio
"L'ho uccisa io", Claudio Carlomagno confessa il femminicidio
Un consigliere di Anguillara: "Ancora una donna uccisa dopo Federica Mangiapelo"
Chi è Claudio Carlomagno, il femminicida di Federica Torzullo
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views