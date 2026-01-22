Roma-Stoccarda, città blindata per la partita: sequestrate bottiglie di vetro e aste metalliche ai tifosi tedeschi

I controlli della polizia sui bus che trasportano i tifosi dello Stoccarda.

Non soltanto piazza Venezia. Nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, centinaia di tifosi tedeschi hanno marciato vestiti di nero, fra cori inneggianti al Duce e saluti romani, attraversando la zona. Nelle stesse ore, almeno una quarantina di persone, stavolta incappucciate e armate di caschi da motociclisti, si trovava a Trastevere. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, nella serata di ieri è stata segnalata la presenza di persone incappucciate nel quartiere, ma all'arrivo delle forze dell'ordine, che hanno prontamente circondato l'area, non c'era più nessuno. Probabilmente il gruppo ha fatto in tempo dileguarsi prima dell'arrivo degli agenti.

I cancelli sono stati aperti alle 18.30 e molti dei tifosi hanno già fatto il loro ingresso allo stadio. Almeno un migliaio di ultras, però, sono arrivati a Roma senza avere un biglietto d'ingresso alla partita: non è escluso che possano essersi organizzati per seguire la partita in qualche locale nei pressi del Foro Italico.

I controlli questa mattina: sequestrate bottiglie di vetro e aste metalliche

Nella giornata di oggi, invece, i controlli sono continuati serratissimi in tutta l'area della città, con particolare attenzione alle zone ritenute più sensibili. Dopo gli accertamenti sui pullman che trasportavano tifosi tedeschi, avvenuti già da ieri, l'allerta è massima a Roma, dove la Questura ha già disposto un piano sicurezza per trasferire i circa 3500 sostenitori tedeschi, che hanno mandato in sold out il settore ospiti, da Villa Borghese fino allo Stadio Olimpico.

In mattinata i controlli hanno permesso di sottrarre ai tifosi che arrivavano dal casello autostradale di Roma Nord decine di bottiglie di vetro vuote e, in uno dei bus, anche alcune aste metalliche: in totale sono stati passati al vaglio sette pullman carichi di tifosi "a rischio".

Capitale blindata: scatta il piano viabilità

In campo centinaia di agenti per garantire alti livelli di sicurezza prima, durante e dopo il match di Europa League il cui inizio è previsto alle ore 21. Oltre a loro, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale a cui è affidata la gestione del traffico: per l'occasione, come capita sempre in queste circostanze, sono stati disposti divieti di sosta e fermata nell'area del Foro Italico e previsti parcheggi nelle zone di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico. Per garantire il flusso verso lo stadio e il successivo deflusso a fine partita potrebbe essere necessario istituire possibili chiusure al traffico.