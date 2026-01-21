Roma-Stoccarda, Polizia blocca pullman ultras carichi di bottiglie vuote e aste metalliche

Controlli alle tifoserie per la partita Roma-Stoccarda allo Stadio Olimpico di domani. Gli agenti hanno sequestrato bottiglie di vetro vuote e aste metalliche.

I controlli della Polizia di Stato ai pullman degli ultras

Bottiglie di vetro vuote e aste metalliche è il bilancio del sequestro che gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto, controllando alcuni pullman ultras diretti nella Capitale per la partita Roma-Stoccarda. Il match di Europa League è in programma a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 22 gennaio, allo Stadio Olimpico.

I controlli preventivi sono scattati intorno alle ore 9 di questa mattina. La Questura di Roma ha infatti disposto un mirato dispositivo di sicurezza in vista della partita. Le verifiche hanno interessato tutte le aree del centro cittadino, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, le barriere autostradali attraverso le quali si accede al centro urbano.

Intercettati sette pulman di tifosi tedeschi

I poliziotti hanno fermato un primo pullman di tifosi verso le ore 11.00. Dopo i controlli di rito, durante i quali non sono stati trovati oggetti potenzialmente pericolosi, il pullman è stato indirizzato verso l’albergo di riferimento, dove alloggeranno i tifosi in attesa della partita di domani.

Alle ore 11:30 i poliziotti hanno intercettato sette pullman a bordo dei quali viaggiava la tifoseria tedesca ritenuta "a rischio". Significa che, secondo le autorità di pubblica sicurezza, ha un potenziale elevato di generare incidenti, violenze o disordini in occasione delle partite o degli spostamenti. I pullman si trovavano precisamente presso la barriera autostradale di Roma Nord.

Gli agenti hanno fermato i pullman, identificato tutti i supporter tedeschi, anche con il contributo della polizia scientifica. Hanno verificato la presenza dei tagliandi di accesso allo Stadio Olimpico per il settore ospiti e hanno registrato le strutture alberghiere all’interno delle quali i tifosi alloggeranno.

Controlli anche alla tifoseria romanista e ai luoghi di abituale ritrovo

I controlli richiesti dallla Questura di Roma hanno come obiettivo quello di scongiurare eventuali criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. All'interno delle stive dei pullman erano nascoste decine di bottiglie di vetro vuote e alcune aste metalliche.

Tutti i pullman sono stati bonificati. I controlli proseguiranno in maniera serrata durante tutta la giornata fino alla notte e continueranno anche domani, in vista della partita Roma-Stoccarda, che si disputerà nella serata di venerdì 23 gennaio. Le verifiche hanno riguardato anche la tifoseria romanista, con attenzione dedicata ai luoghi di abituale ritrovo.