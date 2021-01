Picchiato da un gruppetto di minorenni nei pressi della stazione della metropolitana Numidio Quadrato a Roma. Vittima della violenza un diciottenne bengalese, che a seguito dell'aggressione ha riportato la frattura del setto nasale e varie escoriazioni. In quattro, giovanissimi, ora rischiano di essere denunciati per atti razziali. Come riporta Il Messaggero i fatti risalgono ai giorni scorsi e si sono verificati durante una partita di calcio in un campetto su via Tuscolana. Una giornata che sarebbe dovuta trascorrere senza pensieri insieme ai comagni di sport quella del giovane, che si è invece tramutata in un incubo.

Quattro minorenni rischiano una denuncia per atti razziali

Il pestaggio è nato dopo una discussione animata tra i ragazzi e parole discriminatorie sulle origini del diciottenne. Gli altri adolescenti in campo che hanno assistito alla scena, invece di aiutarlo schierandosi con lui e difendendolo dalle percosse, pare si siano girati dall'altra parte e non abbiano fatto nulla per fermare l'aggressione. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che ha soccorso la giovane vittima e l'ha trasportata in ospedale San Giovanni Addolorata, dove i medici del pronto soccorso lo hanno sottoposto ad una tac alla testa e valutano la necessità di un'operazione maxillofacciale. Presenti per gli accertamenti del caso gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di competenza territoriale, che indagano per riscostruire l'accaduto e risalire ai responsabili. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze del ragazzo vittima del pestaggio e di alcuni coetanei presenti al momento dell'accaduto. Da quanto si apprende pare che conoscano bene i responsabili e che frequentino la stessa scuola.