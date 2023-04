Roma, prima dell’estate entreranno in servizio 118 nuovi autobus ibridi Spiega l’assessore Patanè che con i nuovi bus prosegue “il progressivo rinnovamento della flotta di autobus Atac all’insegna della sostenibilità, della riduzione delle emissioni inquinanti, del miglioramento della qualità e della sicurezza del trasporto pubblico”.

A cura di Enrico Tata

Entreranno in servizio prima dell'inizio dell'estate, almeno questa è la promessa del Campidoglio, i nuovi 118 autobus ibridi di Atac, acquistati a settembre 2022 da Roma Capitale. Stando a quanto annunciato dall'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, i nuovi mezzi andranno a rinfoltire la flotta della rimessa di Portonaccio e sostituiranno gli autobus della Mercedes immatricolati addirittura nel 2003/2004, praticamente venti anni fa.

Spiega Patanè che con i nuovi bus prosegue "il progressivo rinnovamento della flotta di autobus Atac all’insegna della sostenibilità, della riduzione delle emissioni inquinanti, del miglioramento della qualità e della sicurezza del trasporto pubblico. Contiamo di avere, entro il 2026, più di 1200 nuovi mezzi che andranno a sostituire vetture arrivate a fine vita, con l'età media che crollerà dagli attuali 9 anni a 5 e mezzo”.

I 118 bus ibridi, spiega ancora l'assessore, sono simili ai 100 mezzi ibridi già in servizio dal 2021, "sono molto simili ai 100 ibridi già in servizio dal 2021, ma hanno la terza porta in coda al veicolo che consente una maggiore velocità nelle operazioni di carico e scarico dei passeggeri. È stata migliorata anche la sicurezza del conducente, che sarà protetto da una cabina separata".

Leggi anche Esselunga cerca personale: il supermercato aprirà due nuovi punti vendita a Roma

"Nuovi 118 autobus ibridi in arrivo a Roma. Entro l’estate entreranno in servizio, saranno molto più rispettosi dell’ambiente e confortevoli, e andranno a sostituire mezzi più datati. Avanti col rinnovamento della flotta Atac nel segno della sostenibilità e della sicurezza", ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Secondo quanto si legge sul bilancio Atac 2021, l'ultimo disponibile, la flotta in dotazione all'azienda che gestisce il servizio pubblico dei trasporti a Roma ammontava (al 31 dicembre 2021) a 2.259 unità. L'età media dei bus di proprietà (esclusi quindi quelli in leasing e quelli con contratto di usufrutto) era addirittura di 13,3 anni.