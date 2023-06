Roma Pride 2023: percorso, orari e strade chiuse per la parata arcobaleno Torna il Roma Pride 2022, la tradizionale sfilata che tinge dei colori dell’arcobaleno le strade della capitale: ecco il percorso, gli orari e le modifiche alla viabilità.

A cura di Beatrice Tominic

Torna sabato 10 giugno 2023 la manifestazione del Pride di Roma: una folla colorata scende nel pomeriggio per le strade della capitale. Al corteo è prevista la partecipazione di circa 15mila persone che sfilano dalle ore 14 con carri colorati e bandiere arcobaleno fino alle ore 20 con le due madrine dell'evento, il duo di cantanti Paola & Chiara e sulle note di Furore, il brano che la coppia ha portato al Festival di Sanremo, come colonna sonora dell'evento.

Lo slogan di questa edizione, che è costato il ritiro del patrocinio della Regione Lazio, è Queeresistenza. L'appuntamento è alle ore 14 a piazza della Repubblica: dopo aver attraversato le vie della città, l'arrivo è al Colosseo.

Il percorso e gli orari del Roma Pride 2023

La partenza è prevista per le ore 14 con appuntamento a piazza della Repubblica. Il percorso continua su via dei Fori Imperiali, passando per via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino e poi lungo via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana fino al punto di arrivo, in piazza del Colosseo.

Leggi anche Frecce tricolori il 2 giugno 2023 a Roma per la Festa della Repubblica, a che ora e come vederle

Le strade chiuse e i mezzi pubblici deviati

Con la manifestazione, numerose modifiche anche alla viabilità: le strade coinvolte nel percorso della manifestazione per tutta la durata del corteo sono chiuse temporaneamente al traffico. Previsti anche divieti di sosta, fatta eccezione per i veicoli al servizio di persone con disabilità o con targa diplomatica, nei punti di partenza e arrivo del corteo e su via Liberiana.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico a partire dalle ore 13.30 fino alle 20, sono previste anche deviazioni o liomitazioni per le linee dell'autobus che attraversano il quadrante interessato. Si tratta delle linee: