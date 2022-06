Roma Pride 2022: percorso, orari e strade chiuse per la parata arcobaleno Torna il Roma Pride 2022, la tradizionale sfilata che tinge dei colori dell’arcobaleno le strade della capitale: ecco il percorso, gli orari e le modifiche alla viabilità.

A cura di Beatrice Tominic

Si tiene domani, sabato 11 giugno, la tradizionale parata arcobaleno che si riversa, come ogni anno, nelle strade della città di Roma. Anche in questo mese di giugno, in questo 2022, la capitale ospita il Roma Pride: quest'anno lo slogan della manifestazione è "Peace and Love".

"Nel Pride celebriamo la nostra essenza, i nostri corpi, la nostra voce e la nostra rivoluzione ostinata e gioiosa -hanno dichiarato nel comunicato diffuso il primo giugno dal Roma Pride Da sempre lottiamo per abbattere i muri dell’oppressione, del silenzio, dell’invisibilità, della violenza dentro cui la storia patriarcale delle guerre e dell’ingiustizia ha per secoli tentato di rinchiuderci e cancellarci. Molto resta ancora da fare…"

Il riferimento alla guerra che ha colpito l'Europa negli ultimi mesi infine non può mancare: "Noi non ci facciamo distrarre e ingannare dalla retorica: sappiamo bene che dietro ogni guerra e dietro ogni scelta che colpisce la libertà delle persone si celano interessi economici, ambizioni geopolitiche e opportunismi di parte – scrivono nel documento – Il Pride incarna il movimento verso una realtà nuova, in cui la favolosa multiformità delle identità e dell’esistenza, con tutte le differenze che ci rendono ciò che siamo, sia la risorsa a cui attingere per guarire e ricostruire." Presente durante la sfilata anche Elodie, madrina dell'evento con la sua Bagno a mezzanotte.

Il percorso e gli orari del Roma Pride 2022

Come si legge nel sito ufficiale del Pride, anche quest'anno l'appuntamento è alle ore 15.30 in piazza della Repubblica. Da qui, poi, si inizia la manifestazione per le vie e le piazze di Roma. Il percorso ufficiale della parata prevede il passaggio in piazza dei Cinquecento, poi in via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, largo Corrado Ricci e, infine, piazza della Madonna di Loreto.

Le strade chiuse e i mezzi pubblici deviati

Gli eventi di questo fine settimana, sia il Roma Pride che i due concerti di Vasco Rossi ospitati al Circo Massimo nelle serate di sabato 11 e domenica 12 giugno hanno reso necessarie la disposizione di nuove modifiche alla viabilità, fra cui le strade chiuse, ma anche gli stop e le limitazioni di alcune linee di autobus.

Ulteriori modifiche riguardano la linea del tram 8 che non transita in uscita né in entrata e la linea del bus 117 che effettua l'ultima partenza dal capolinea di piazza San Giovanni in Laterano alle 13.30.

Come scrive Atac sul sito ufficiale, alcune linee del trasporto pubblico romano subiscono per l'occasione alcune modifiche. Dalle ore 13.30 alle 21.30 sono attese deviazioni e/o rallentamenti per le linee: