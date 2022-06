Roma cambia viabilità sabato 11 e domenica 12 giugno: strade chiuse e bus deviati Weekend di eventi a Roma dove, fra sabato 11 e domenica 12, sono ospitati la sfilata del Roma Pride 2022, i due concerti di Vasco Rossi e il Primo Grand Prix Storico di Roma.

Fine settimana di fuoco per la capitale che si appresta ad ospitare migliaia di persone in vista della manifestazione di Roma Pride 2022 e dei due concerti di Vasco Rossi, a cui si aggiunge anche il Primo Grand Prix Storico di Roma. Le vie della città di Roma, prima occupate da una marea arcobaleno e poi dai fan del Komandante, subiscono diverse modifiche alla viabilità, sia per quanto riguarda le strade chiuse che, come vedremo in seguito, in relazione a possibili deviazioni e stop degli autobus.

I primi provvedimenti venerdì 10 giugno

Alcune modifiche alla viabilità sono già iniziate nei giorni scorsi, ma sono destinate a continuare nei prossimi. L'area dei divieti di sosta è già stata ampliata e adesso comprende anche il tratto di via del Circo Massimo tra via della Greca e viale Aventino, inclusa l'area di parcheggio all'incrocio con Clivo dei Publicii; lo stesso Clivo dei Publicii, piazzale Ugo La Malfa e piazza Bocca della Verità, nella porzione della piazza tra via della Greca, via Luigi Petroselli e via dei Cerchi. Dalle 20 di oggi, inoltre, chiudono anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole.

Sabato 11 torna il Roma Pride

Le strade chiuse sabato 11 giugno

Ulteriori modifiche alle strade sono previste per domani, a partire dalle ore 17 di sabato 11 giugno: dopo quest'orario è prevista la chiusura di via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello. Dalle 7 alle 21, inoltre, viene chiusa anche via dei Fori Imperiali per il Primo Grand Prix Storico di Roma.

Le linee bus e tram deviate sabato 11 giugno

A causa delle vie chiuse, anche i mezzi pubblici subiscono limitazioni e chiusure. Nella giornata di sabato, le vie del centro sono invase dai colori arcobaleno del Roma Pride 2022. Alcune linee di autobus o di tram, come nel caso dell'8, subiscono variazioni per tutta la durata del pomeriggio.

In generale, nel weekend, sono addirittura 23 le linee che cambiano percorso:

Da giovedì sono deviate la linea 628 e il collegamento L07 ;

e il collegamento ; Dalle 20 di venerdì sono deviate le linee: 81, 118, 160, 715, L70 ;

; Dalla notte fra venerdì 10 e sabato 11 nMC ;

; Dalle 7 di sabato deviano anche le linee 51, 75, 85, 87, 117 (che poi sarà sospesa dalle 14) e la C3 da inizio servizio;

(che poi sarà sospesa dalle 14) e la da inizio servizio; Dalle 14 di sabato cambiano percorso 3Nav, 30, 44, 170, 716, 781 ;

; Dalla notte fra sabato 11 e domenica 12 cambiano strada anche la linea n716 (che cambierà percorso anche domenica notte e lunedì notte sino a cessate esigenze).

Vasco Rossi torna in concerto a Roma sabato 11 e domenica 12 giugno.

Linee bus deviate domenica 12 giugno

Nella giornata di domenica, alle linee 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715, C3 già citate, si aggiungono e cambiano il loro percorso dalle 14 anche:

Gli orari delle metropolitane

Non sono previsti, invece, cambiamenti sulle linee metropolitane della città: sabato, come ogni weekend, restano aperte con ultima partenza da capolinea alle 1.30, mentre domenica alle 23.30. A fine servizio, inoltre, i passeggeri e le passeggere possono contare sul servizio autobus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C), salvo nelle giornate di deviazioni e limitazioni di cui abbiamo già trattato nei paragrafi precedenti.

Chiusi i parcheggi dei bus turistici al Circo Massimo

Nel piano viabilità di questi giorni, inoltre, sono previste anche modifiche ai parcheggi dei bus turistici al Circo Massimo: non saranno disponibili, infatti, dalle 20 del 10 giugno fino a cessate necessità del 13 giugno.