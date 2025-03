video suggerito

Roma-Ostia 2025, il percorso della mezza maratona il 3 marzo: orari, strade chiuse e bus deviati Giunta alla 50esima edizione, la Mezza Maratona Roma Ostia in programma dalle 9 alle 16.30 di domenica 2 marzo. Ecco tutte le info su viabilità, orari e percorso della gara con le strade chiuse e i bus deviati.

A cura di Beatrice Tominic

Al via una nuova edizione della maratona Roma Ostia nella giornata di domenica 2 marzo 2025. Arrivata alla cinquantesima edizione, la RomaOstia Half Marathon è una mezza maratona storica che dalla capitale porta sulla zona del litorale. Con partenza alle ore 8.50 nella corsa paralimpica e alle 9 per quella di 21,097 km dall'Eur, l'arrivo è previsto alla rotonda di Ostia. Ecco il percorso e le conseguenti modifiche alla viabilità per le linee del trasporto pubblico e le chiusure al traffico riportate anche dal sito del comune di Roma.

Gli orari della Mezza Maratona Roma Ostia 2024

La Mezza Maratona Roma Ostia è prevista nella giornata di domenica 2 marzo con partenza alle ore 8.50 e 9 fino alla fine della manifestazione, prevista a metà pomeriggio, verso le 16.30. Soltanto dopo metà pomeriggio, infatti, le strade saranno progressivamente riaperte al traffico veicolare, compreso quello delle linee dei mezzi pubblici.

Le prime chiusure al traffico, invece, scattano diverse ore prima dell'inizio della rassegna sportiva, verso le ore 4 della mattina.

Il percorso della gara e la mappa della mezza maratona

La Mezza Maratona Roma Ostia, in particolare, si articola in un tracciato ben preciso. Atleti e atlete si muovono lungo un percorso che comprende le seguenti vie:

via Cristoforo Colombo direzione Roma centro (altezza Palalottomatica) contromano,

via Cristoforo Colombo fino all’intersezione con viale Europa,

viale Europa,

viale Umberto Tupini,

piazza Mustafà Kemal Atarturk,

viale dell’Umanesimo,

viale del Ciclismo,

via della Tecnica,

viale dei Primati Sportivi,

viale dell’Oceano Pacifico,

via Cristoforo Colombo,

piazzale Cristoforo Colombo.

Strade chiuse domenica 2 marzo per la Roma Ostia 2025

Le strade chiuse al traffico nella mattina di domenica 2 marzo, sono diverse. Via Cristoforo Colombo, in direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico chiude a partire dalle ore 4. Dalle ore 8, invece, è prevista la chiusura di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia altezza piazzale 25 Marzo 1957. Dalle ore 11.30, infine, prime riaperture a cominciare da via Cristoforo Colombo (direzione Ostia), nel tratto tra viale America e via di Mezzocamino.

L'elenco dei bus Atac deviati il 2 marzo a Roma

A causa delle chiusure al traffico previste in occasione della Mezza Maratona, sono previste modifiche, con limitazioni e deviazioni, anche alle linee del trasporto pubblico. Ecco quelle che subiscono modifiche al loro percorso a partire dalla ore 7.30 di domenica 2 marzo:

06,

014,

016F,

070,

30,

31,

73,

671,

700,

705,

706,

708,

709,

712,

714,

762,

763L,

767,

771,

777,

778,

779F,

780,

788,

791,

C7,

C13,

n070 (deviata nella notte tra sabato 1 e domenica 2 marzo).