Lo Stadio Olimpico resta chiuso e non sarà allestito alcun maxi schermo per guardare la finale Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, in programma domenica 11 luglio dalle ore 21, che si disputerà a Wembley, Londra. Nell'ultima riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza tenutosi oggi, venerdì 9 luglio, in Prefettura è stato deciso che per la finale all'Olimpico di Roma non verrà allestito alcun maxischermo e lo stadio resta chiuso. La decisione sarebbe stata assunta perché, non essendo il ritrovo considerato un evento sportivo, bensì di spettacolo, avrebbero potuto prendervi parte solamente mille, massimo 1.500 persone.

Raggi voleva riaprire lo Stadio Olimpico per gli Euro 2020

Ad annunciare nei giorni scorsi l'intenzione di riaprire eccezionalmente lo Stadio Olimpico per la finale Euro 2020 tra Italia e Inghilterra era stata la sindaca di Roma Virginia Raggi, in occasione della presentazione dell'Acea Run Rome The Marathon dalla sala del Tempio di Adriano. “Stiamo valutando di riaprire lo stadio per vedere la finale degli Europei 2021”, ha detto dopo la vittoria della nazionale azzurra alla semifinale contro la Spagna. Le prime indiscrezioni sull'iniziativa parlavano di un ingresso gratis per tutti, con l'entrata concessa a 16mila spettatori, una capienza ridotta del 25 per cento e controlli. Una decisione che, dopo un lungo confronto con la Prefettura, purtroppo, non è andata in porto.

Dove vedere la finale degli europei a Roma

Nonostante la mancata riapertura dello Stadio Olimpico a Roma, in città sono tante le piazze e i luoghi dove sono allestiti i maxi schermi per guardare insieme la finale dell'Italia all'aperto. Quelli ufficiali sono principalmente due: a Piazza del Popolo con il Football Village di Euro 2020 e alla Fan zone di Euro 2020 ai Fori Imperiali, ma sono tanti i locali all'aperto che si sono organizzati per farla vedere, accompagnata da qualcosa da mangiare o da bere. La finale dell'italia si potrà vedere anche al Moovenda Village sul lungotevere Prati, a Parco Appio in zona Appia Antica, al Giardino Verano di San Lorenzo, all'Eur Social Park, al Mr Doyle in zona Gregorio VII, al Cine Village di Talenti, al Gasometro Vintage e al Monk in zona Portonaccio.