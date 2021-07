La sindaca di Roma Virginia Raggi ha detto che si sta valutando di riaprire lo Stadio Olimpico per vedere la finale degli Europei di domenica sera 11 luglio alle ore 21, che si disputerà a Wembley, Londra. La riflessione è stata formulata dopo la vittoria della nazionale azzurra di ieri sera, martedì 6 luglio, alla semifinale contro la Spagna. Un'iniziativa che, qualora venisse confermata, sarebbe volta a riunire i tifosi azzurri nell'ultima partita per la conquista dell'ambito titolo europeo. La Capitale nella notte ha visto festeggiamenti e caroselli, con le persone in strada fino a tardi dal centro storico alla periferia suonando clacson e trombette e sventolando bandiere tricolore.

Festeggiamenti a Roma per la vittoria dell'Italia

A Piazza del Popolo ieri sera centinaia di persone hanno guardato la partita dai maxi schermi della FAnZone con il fiato sospeso, per poi lasciarsi andare dopo i calci di rigore ad una grande euforia. L'Italia ha infatti battuto la Spagna dopo l'1 a 1 in campo con i gol di Chiesa e Morata. Decisivi i calci di rigore, con Dani Olmo e Morata che hanno fallito il tiro dagli undici metri, segnando così la vittoria dell'Italia. Parato anche il primo rigore dell'azzurro Locatelli, cosa che ha tenuto i tifosi col fiato sospeso fino alla fine, timorosi che l'Italia potesse perdere il match contro la Spagna e terminare così il sogno degli europei.

L'Italia infinale contro Inghilterra o Danimarca

L'Italia con la vittoria di ieri sera si è qualificata in finale e giocherà l'ultima partita per l'ambito titolo contro Inghilterra o Danimarca, una delle due squadre che si affronteranno stasera e che uscirà anch'essa vicente. Anche domenica sarà possibile assistere alla finale a Piazza del Popolo attraverso i maxi scherimi montati per l'occasione e si attende un gran numero di persone.