in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente questo pomeriggio a Circo Massimo. Due motociclisti si sono scontrati all'incrocio in piazzale Ugo La Malfa, rimanendo entrambi feriti in modo grave. Si tratta di un uomo di 54 anni che guidava una Bmw, e uno di 51 a bordo di una Yamaha. Ricoverati entrambi all'ospedale San Giovanni di Roma in codice rosso, non è noto se siano in pericolo di vita o meno. Ad avere la peggio sarebbe stato l'uomo di 51 anni, che ha riportato ferite più serie nell'incidente. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono arrivati anche gli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale I Gruppo Trevi per i rilievi del caso. Saranno loro a indagare sulla dinamica dell'incidente – al momento ancora poco chiara – e ad accertare eventuali responsabilità. Inevitabili i disagi al traffico causati dal sinistro.

Altri due gli incidenti nel Lazio

Quello avvenuto questo pomeriggio non è l'unico incidente stradale avvenuto nella giornata di oggi. Questa mattina, poco prima delle 8, tre veicoli – una macchina, uno scooter e un'auto della stradale – si sono scontrate sul Grande Raccordo Anulare all'altezza del chilometro 2 dell'A90. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze con a bordo i paramedici, che hanno soccorso e trasportato i feriti in ospedale. La polizia stradale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e per far tornare il traffico alla regolarità nel minore tempo possibile. Nella tarda mattinata di oggi, invece, una donna ha perso la vita sulla Cassia, nel territorio di Acquapendente, dopo essere stata investita da un camion. La dinamica è ancora poco chiara, ma sembra che fosse appena scesa da un pullman.