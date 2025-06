video suggerito

Tre gravi incendi oggi a Roma, nuvole di fumo e odore acre in molti quartieri Tre gravi incendi divampati nella giornata di oggi, lunedì 30 giugno, a Roma. L’appello del sindaco Gualtieri: “Chiediamo a tutte le autorità e alla cittadinanza il massimo senso di responsabilità e collaborazione: Roma non può permettersi di trasformare questo tipo di incendi in un’emergenza ricorrente”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre gravi incendi sono divampati nella giornata di oggi, lunedì 30 giugno, a Roma. Un vasto rogo ha interessato la Riserva Naturale Valle dell'Aniene, tra il III e il IV Municipio, zona Nord Est di Roma. Un secondo incendio è divampato nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino, all'altezza dello svincolo per Fregene dell'autostrada Roma-Fiumicino. Il terzo rogo è divampato nel tardo pomeriggio tra via di Torricola e via delle Capannelle. Quest'ultimo ha interessato un deposito giudiziario e un rivenditore di automobili.

Per molte ore della giornata nuvole di fumo denso e grigio sono state ben visibili nel cielo di Roma da diversi quartieri della Capitale. Numerosi cittadini hanno segnalato un forte odore acre e pungente nell’aria, probabilmente riconducibile agli incendi.

Gualtieri: "Su incendi serve responsabilità"

"Voglio ringraziare i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale e tutte le forze dell'ordine competenti che in queste ore sono a lavoro senza sosta per spegnere incendi in alcune zone della città. Si tratta di fiamme in aree a prevalente vocazione agricola, una tipologia di fuoco che da tempo abbiamo segnalato alle autorità e che iniziano sistematicamente su terreni privati e arrivano a lambire edifici, capannoni o depositi. Nel caso odierno, sia a Ponte Galeria che a Capannelle, sono stati coinvolti dalle fiamme due depositi giudiziari, un fatto da monitorare con attenzione", ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

"Noi stiamo facendo la nostra parte, verificando continuamente il rispetto delle nostre severe direttive per prevenire e mitigare gli incendi durante la stagione estiva, sanzionando duramente chi non rispetta le regole. Chiediamo a tutte le autorità e alla cittadinanza il massimo senso di responsabilità e collaborazione: Roma non può permettersi di trasformare questo tipo di incendi in un'emergenza ricorrente", si legge in una nota diffusa dal sindaco.