Una donna è morta nella tarda mattinata di oggi dopo essere stata investita da un camion sulla via Cassia, al chilometro 131. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la signora è stata investita dopo essere scesa dal pullman. Per lei non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla è morta poco dopo l'incidente. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli e i carabinieri della stazione di Acquapendente. Quest'ultimi si sono occupati di gestire la viabilità ed effettuare i rilievi per risalire all'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. L'identità della donna non è stata ancora resa nota.

Tragedia sulla superstrada, Ionut esce di strada e muore

Quello avvenuto oggi è l'ennesimo incidente sulle strade del Lazio. Solo ieri un giovane di 25 anni, Ionut Nistor, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua Bmw sulla superstrada Sora – Ferentino, all'altezza dell'uscita per Alatri. La tragedia è avvenuta all'alba: per cause sconosciute il ragazzo ha perso il controllo alla guida, ha sbandato ed è finito fuoristrada all'altezza dell'uscita della galleria. Il veicolo ha percorso diversi metri in un terreno che costeggia la carreggiata, prima di schiantandosi contro un albero. Un impatto violento, che non ha lasciato scampo a Ionut, morto praticamente sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate nell'impatto. Sul posto sono arrivati operatori del 118 e Vigili del Fuoco, che non hanno potuto fare altro che tirare fuori dalle lamiere contorte dell'auto il corpo del 25enne e dichiararne il decesso.