in foto: Dal Gruppo Facebook di Ottavia

Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il sinistro è avvenuto poco dopo le ore 8 nella mattinata di oggi, venerdì 19 febbraio, precisamente all'altezza del chilometro 2 dell'A90. Si registrano traffico intenso e code tra Casal del Marmo e Montespaccato, per la chiusura della carreggiata esterna, la circolazione è stata deviata con uscita obbligatoria a Montespaccato. Secondo le informazioni apprese a scontrarsi, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, sono stati tre veicoli, tra i quali un mezzo pesante, uno scooter e un'auto della stradale. Presenti sul posto le squadre di Anas e la polizia stradale, per la gestione del traffico e i rilievi scientifici. Inevitabili i disagi alla circolazione, una mattinata di passione per gli automobilisti in viaggio sul Grande Raccordo di Roma, che si sono trovati a transitare lungo il tratto di strada interessato dal sinistro. Alcuni lettori hanno segnalato di essere rimasti incolonnati per diversi chilometri.

Mezzo pesante ribaltato sul Gra, quattro feriti

Secondo le prime informazioni emerse sull'incidente, sarebbero rimasti coinvolti tre veicoli, tra i quali un mezzo pesante che si è ribaltato. Ferite quattro persone, anche se al momento non si conoscono le loro condizioni di salute. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze con a bordo i paramedici, che hanno soccorso e trasportato i feriti in ospedale. La polizia stradale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e per far tornare il traffico alla regolarità nel minore tempo possibile. Le auto hanno transitato solo sulla corsia di sorpasso. Risolto l'incidente, i veicoli incidentati sono stati rimossi dalla carreggiata e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso della mattinata.