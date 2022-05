Roma-Lido al collasso, treno fermo e linea bloccata. Passeggeri: “Fatti scendere in mezzo al nulla” Una mattinata di passione quella vissuta dai pendolari della Roma-Lido, per l’ennisimo blocco della linea. “Ci hanno fatti scendere in stazioni dove non c’è nulla”.

A cura di Alessia Rabbai

Caos sulla Roma-Lido, dove stamattina, mercoledì 18 maggio, uno dei treni in direzione Roma si è bloccato per un guasto intorno alle ore 7. 15 prima di Magliana, all'altezza del vecchio deposito. Il convoglio, dopo una ventina di minuti che è rimasto fermo, ha aperto le porte per far scendere i passeggeri, che hanno raggiunto Magliana e alle 8 meno 10 è scattato il blocco della linea. Un mercoledì di passione per decine di pendolari, costretti ad interrompere il viaggio verso la Capitale, alcuni sono arrivati tardi al lavoro, mentre altri ci hanno rinunciato e sono tornati indietro. "Chi era a bordo dei treni in arrivo da Ostia è stato fatto scendere nelle stazioni precedenti – ha raccontato un passeggero a Fanpage.it – Chi ad Acilia, chi a Casal Bernocchi, a me hanno lasciato a Vitinia, una stazione nella quale non c'è niente, dall'Ostiense ci sono due fermate del servizio notturno che da novembre scorso sono disattivate, nonostante siano state lasciate le paline, non ci si ferma alcun autobus".

Il passeggero ha raccontato che: "Abbiamo dovuto fermare due bus transito che, grazie alla disponibilità dei conducenti che se ne sono assunti la responsabilità, ci hanno fatti salire". I pendolari hanno spiegato che non è la prima volta che accade un episodio del genere, ma che altri treni si sono bloccati interrompendo la circolazione ferroviaria negli scorsi mesi, con il medesimo disservizio, simo purtroppo al collasso. "Abbiamo mandato un messaggio al presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale Giovanni Zannola – conclude il passeggero – per ribadirgli che servono due treni dalla metro A da destinare alla Roma-Lido, altrimenti affonda".

Atac: "Circolazione riattivata su intera tratta"

Atac ha comunicato il disservizio su Twitter: "Ferrovia Roma-Lido parzialmente interrotta tra Acilia e Magliana a causa di un guasto a un treno nei pressi della stazione Magliana. Istituito servizio bus navetta sostitutivo tra Acilia e Magliana, mentre da Magliana è possibile utilizzare la linea metro B. Poco prima delle ore 9 l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città ha aggiornato i viaggiatori che la circolazione è stata "riattivata sull'intera tratta, il servizio è in corso di normalizzazione con residui ritardi. Il guasto al treno nei pressi della stazione Magliana è stato risolto".