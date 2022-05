Roma, incendio in un capanno della chiesa russa ortodossa: indagini in corso Incendio nel capanno del giardiniere della chiesa ortodossa di Santa Caterina Martire, zona Gregorio VII a Roma. Indagini in corso.

A cura di Enrico Tata

Incendio nel capanno del giardiniere della chiesa ortodossa di Santa Caterina Martire, zona Gregorio VII a Roma. Stando a quanto si apprende, l'incendio è divampato alle 22 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Stando a quanto si apprende, il rogo è divampato all'interno del capanno dove si trovano tutti gli attrezzi di lavoro del giardiniere.

Le indagini del carabinieri sono in corso. L'incendio si è alimentato sicuramente grazie ai materiali infiammabili che c'erano all'interno, ma l'origine delle fiamme è ancora misteriosa. I militari stanno cercando possibili indizi per delimitare il campo delle indagini e per scoprire se si è trattato di un rogo di origine dolosa. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Una fotografia dell'incendio scattata da un utente e postata su un gruppo Facebook del quartiere:

La chiesa di Santa Caterina Martire (o Santa Caterina d'Alessandria) si trova all'interno del parco di Villa Abamelek, cioè la residenza dell'Ambasciatore della Russia a Roma in via del Lago Terrione, a pochi passi da San Pietro. La costruzione della chiesa è cominciata nel 2001 ed è stata inaugurata nel 2009.