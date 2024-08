video suggerito

Roma, da oggi chiude la stazione Furio Camillo della metro A: quando è prevista la riapertura La stazione di Furio Camillo riaprirà da cronoprogramma il prossimo 7 novembre. La stazione si aggiunge a quelle già chiuse per lavori di Ottaviano e Spagna. Lavori anticipati per essere terminati in tempo per il Giubileo.

A cura di Redazione Roma

Da oggi, lunedì 19 agosto, la stazione della linea A della metropolitana di Roma Furio Camillo, chiude per lavori in entrambe le direzioni. I treni dunque transiteranno senza effettuare la fermata Una chiusura temporanea quella della stazione nel quartiere Tuscolano, in un primo momento calendarizzata per l'inizio del 2025, ma anticipata per avere tutta la linea a regime e funzionante per l'inizio del Giubileo. La chiusura si è resa necessaria per portare a termine le attività di revisione speciale delle scale mobili. La riapertura è prevista per il 7 novembre 2024.

Chiusa la stazione di Furio Camillo: le alternative per i viaggiatori

Atac consiglia ai viaggiatori che sono soliti servirvi della stazione Fuori Camillo di usare come possibile alternativa le stazioni di Ponte Lungo e Colli Albani, o altrimenti di servirsi delle linee di bus 590 e 671.

La stazione di Furio Camillo si aggiunge alle altre due già chiuse sulla linea A per lavori e rinnovo. La stazione di Ottaviano, la cui riapertura. prevista per il prossimo 9 settembre, e la stazione Spagna, che invece tornerà ad aprire i cancelli il 3 ottobre da cronoprogramma.

Metro A: chiusa fino al 25 agosto sulla tratta Termini-Battistini

Procedono intanto i lavori di rinnovo di binari e stazioni sulla tratta Termini-Battistini della linea A. Dal capolinea di Battistini alla stazione Termini e viceversa è attiva la navetta sostitutiva MA6. In funzione il resto della linea A, ma domenica a giovedì la chiusura è anticipata alle 21.00 per lavori, con l'attivazione delle navette bus. Venerdì e sabato chiusura regolare all'1.30.