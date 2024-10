Roma, centinaia di famiglie da cinque mesi senza acqua all’Appio Latino: “Siamo esasperati” Viaggio nel quartiere Appio Latino a Roma, dove i residenti lamentano l’assenza di acqua – parziale o totale – e sono costretti a razionarla quotidianamente, andando a prelevarla con taniche e secchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Gabriel Bernard

Enrico mentre riempie le taniche di acqua /Foto G.Bernard per Fanpage.it

Il quartiere Appio Latino, a Roma, è senza acqua da circa cinque mesi. “Non basta nemmeno per fare la doccia”, si sfogano Enrico Messina e Loredana Pennacchini. Abitano in viale Furio Camillo e ogni giorno riempiono 30 litri tra taniche e bottiglie alla fontanella in fondo alla strada. “Il problema è nato due anni fa, ma prima era solo di notte”, ricordano. “Nel tempo è andato peggiorando e abbiamo riscontrato una perdita di pressione sempre più forte. Lo scorso maggio ha cominciato ad andare via sempre più volte nel corso della giornata. Negli ultimi tempi siamo privi d’acqua tutto il giorno”. “Acea – spiega Enrico – Ha scaricato la responsabilità su noi cittadini. Ci ha suggerito di installare degli impianti di sollevamento a spese dei singoli cittadini”. Ogni ditta, racconta chi abita nel quartiere, propone costi diversi che variano dai 15 ai 40 mila euro.

L’acqua manca persino al contatore, denunciano i residenti. Da Acea ribattono: “La portiamo”. Il direttore di Acea Ato 2, Claudio Cosentino, spiega a Fanpage.it: “Negli anni, i gestori, come anche Acea, hanno garantito livelli di pressione anche più alti del minimo contrattuale per facilitare ogni utenza”. E ancora: “Questo è sempre meno possibile perché, sempre più in questi anni, i gestori hanno l’obbligo di ridurre i prelievi d’acqua dall’ambiente, di preservare la risorsa idrica”. Riguardo i condomini Cosentino spiega: “In alcuni casi, dove gli impianti interni non riescono a funzionare bene con le nuove condizioni, bisogna adeguarli come succede in tutti gli altri settori. Da parte nostra ci siamo già attivati per supportare gli amministratori di condominio, anche se gli impianti interni non sono di nostra competenza

Claudio Cosentino, Direttore Acea Ato 2 / Foto Gabriel Bernard per Fanpage.it

La situazione costringe i residenti di Furio Camillo in uno stato di emergenza costante, in cui una risorsa data per scontata diventa un lusso frazionato. In risposta agli abitanti, il Presidente del VII Municipio di Roma, Francesco Laddaga, riferisce che la giunta comunale ha richiesto ad Acea "di ultimare i controlli nel più breve tempo possibile e restituire i report".