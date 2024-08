video suggerito

Roma brucia, più di 50 incendi soltanto oggi: in fiamme boschi e sterpaglie, treni in tilt Sono più di 50 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi e roghi nella giornata di oggi, giovedì 8 agosto 2024: bruciano boschi e sterpaglie, in tilt la circolazione dei treni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Boschi, sterpaglie, vegetazione, anche vicino a ferrovie e binari dei treni. Soltanto nella giornata di oggi, giovedì 8 agosto 2024, sono più di 50 gli interventi in corso per incendi effettuati dai vigili del fuoco.

I primi roghi sono iniziati questa mattina, verso le ore 9, in via della Madonna della Neve, nel comune di Rocca di Cave, distante una sessantina di chilometri dalla capitale. Qui un vasto incendio di bosco ha interessato l'intera zona, arrivando anche a ridosso delle cave. Ma altri roghi sono scoppiati nel corso della giornata, anche in altre aree della città. Uno fra gli ultimi, alle 16.20, in via Nettunense a pochi passi dalla fermata del treno Padiglione dove una squadra di vigili del fuoco e due moduli antincendio stanno ancora intervenendo per incendio di sterpaglie a bordo strada.

Incendio di bosco e sterpaglie fra Gallicano e Salone: disagi all'Alta Velocità

I disagi maggiori si registrano fra Gallicano e Salone, ancora una volta in zona est, qualche chilometro fuori dal Grande Raccordo Anulare, dove è in corso un vasto incendio di sterpaglie e bosco. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivate sette squadre di volontari della protezione civile e due squadre di vigili del fuoco per cercare di contenere le fiamme e spegnere nel più veloce tempo possibile il rogo. Vista la vicinanza con la linea del treno, il traffico ferroviario dell'Alta Velocità fra Roma e Napoli è stato sospeso a Zagarolo.

A raggiungere il luogo delle fiamme anche un'autobotte e il Direttore Operazioni di Spegnimento che ha presto richiesto anche l'intervento di elicotteri e canadair per spegnere le fiamme dall'alto.

Fiamme a La Rustica: due volte in meno di 24 ore

Un altro incendio, inoltre, si è sviluppato nello stesso punto di ieri, fra la Riserva Naturale dell'Aniene, via di Tor Cervara e il quartiere di La Rustica. Interessate, stavolta, via La Quercia, via del Casale Caletto e via del Mirtillo. Anche in questo caso sul posto, oltre al direttore delle operazioni di spegnimento, anche alcune squadre di volontari della protezione civile.