Alta Velocità fra Roma e Napoli rallentata per incendio a Zagarolo: treni con più di due ore di ritardo Alta Velocità in tilt fra Roma e Napoli: collegamenti ferroviari rallentati per un incendio fra Zagarolo e Labico, treni con più di un’ora di ritardo. Ecco i convogli interessati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Alta Velocità in tilt fra Roma e Napoli per un incendio che si è sviluppato fra Zagarolo e Labico, nella zona ed est della capitale. Il rogo si è sviluppato a pochi passi dalla linea ferroviaria: sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno iniziato subito le operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme.

Nel frattempo, però, la circolazione è rallentata. E, come fanno sapere da una nota di Trenitalia, i treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Napoli e Roma via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza oltre 120 minuti.

Le fiamme alte si stanno diffondendo nella zona di Corcolle: da via di Ripatisone con il forte vento si avvicinano verso le case. Sul posto sono arrivate 7 squadre della Protezione Civile e i vigili del fuoco per contenere il rogo, già richiesto il supporto aereo.

Disagi sulla linea ferroviarie per intervento dei vigili del fuoco

Secondo l'ultima nota pubblicata da Trenitalia alle ore 16.40, la circolazione continua ad essere fortemente rallentata nei pressi della linea a Labico.

I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Napoli e Roma via Cassino, registrare ritardo fino a 120 minuti e subire limitazioni di percorso.

I treni Intercity possono subire limitazioni di percorso, mentre quelli Regionali percorrenti le linee Roma – Napoli via Cassino e Roma – Pescara possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e subire variazioni, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Incendio a Roma: i treni coinvolti

Come comunicato nell'ultimo aggiornamento, delle ore 16.40, la circolazione è ancora rallentata. In particolare a subire i maggiori disagi sono i convogli, sia Intercity che Alta Velocità, con ritardi fra i 60 e gli oltre 120 minuti. Quelli direttamente coinvolti sono:

FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:14);

FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:07) – Torino Porta Nuova (21:00);

FR 9544 Salerno (12:50) – Milano Centrale (18:50);

FR 9320 Napoli Centrale (13:55) – Torino Porta Nuova (20:20);

FR 9426 Napoli Centrale (14:10) – Venezia Santa Lucia (19:34);

FR 9646 Napoli Centrale (14:30) – Milano Centrale (19:00);

FR 9648 Napoli Centrale (15:00) – Milano Centrale (19:24);

FR 8317 Roma Termini (16:05) – Lecce (21:49);

IC 596 Napoli Centrale (13:25) – Prato Centrale (19:51 );

); Il treno FR 9627 Milano Centrale (11:58) – Napoli Centrale (16:33) oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire con il treno FR 8343 Roma Termini (17:10) – Napoli Centrale (18:23);

oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire con il treno Il treno FR 9539 Milano Centrale (13:10) – Napoli Centrale (18:53) oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire con il treno FR 8343 Roma Termini (17:10) – Napoli Centrale (18:23) che oggi ferma anche a Frosinone e Cassino;

oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire con il treno che oggi ferma anche a Frosinone e Cassino; Il treno FR 9633 Milano Centrale (13:30) – Napoli Centrale (18:03) oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire con il treno FR 8343 Roma Termini (17:10) – Napoli Centrale (18:23) che oggi ferma anche a Frosinone e Cassino;

oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire con il treno FR 8343 Roma Termini (17:10) – Napoli Centrale (18:23) che oggi ferma anche a Frosinone e Cassino; Il treno FR 9637 Milano Centrale (13:58) – Napoli Centrale (18:33) oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire con il treno FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) – Napoli Centrale (18:48);

oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire con il treno Il treno FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) – Napoli Centrale (19:48) oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire con il treno FR 9643 Milano Centrale (15:25) – Napoli Centrale (20:03);

oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire con il treno Il treno FR 9428 Napoli Centrale (15:09) – Venezia Santa Lucia (20:34) oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9430 Napoli Centrale (16:09) – Udine (23:05);

oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare il treno Il treno FR 9652 Napoli Centrale (15:55) – Milano Centrale (20:30) oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9660 Napoli Centrale (16:55) – Brescia (22:28);

oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare il treno Il treno FR 9556 Napoli Centrale (16:40) – Milano Centrale (21:50) oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9660 Napoli Centrale (16:55) – Brescia (22:28);

oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare il treno Il treno FR 9432 Napoli Centrale (17:05) – Venezia Santa Lucia (22:55) oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9434 Napoli Centrale (18:09) – Venezia Santa Lucia (23:34);

oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare il treno Il treno FR 9662 Napoli Centrale (17:25) – Milano Centrale (22:00) oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9592 Salerno (17:53) – Milano Centrale (23:50);

oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri possono utilizzare il treno Il treno IC 556 Reggio Calabria Centrale (10:00) – Roma Termini (18:28) oggi termina la corsa a Napoli Centrale. I passeggeri possono proseguire con il treno IC 728 Palermo Centrale (7:05) – Roma Termini (19:25);

oggi termina la corsa a Napoli Centrale. I passeggeri possono proseguire con il treno Il treno IC 591 Roma Termini (17:01) – Salerno (21:25) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili da Roma fino a Salerno.

Articolo in aggiornamento