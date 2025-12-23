Roma blindata per le feste di Natale: barriere, dispositivo anti-drone e unità speciali

La Questura di Roma ha preparato un piano sicurezza per le feste di Natale 2025 e Capodanno. Sono previste barriere, sistemi anti-drone e unità speciali.

Roma si prepara a giorni di eventi religiosi, culturali e d'intrattenimento che attireranno decine di migliaia di persone tra cittadini e turisti. La Questura ha messo a punto un piano sicurezza, che prevede perimetrazioni dedicate, controlli ai varchi, barriere antisfondamento, monitoraggio degli hub logistici, unità speciali anti-drone per gli appuntamenti con Papa Leone XIV e presidi a cavallo nelle aree dei mercatini natalizi. Rafforzata anche la vigilanza sanitaria e la prevenzione contro microcriminalità, abuso di alcol, stupefacenti e botti illegali, con un’attenzione particolare ai flussi di pubblico nelle zone più affollate.

Il pomeriggio si è aperto con un tavolo tecnico presieduto dal questore di Roma Roberto Massucci, che ha definito il quadro operativo per affrontare le festività natalizie e il Capodanno. L’obiettivo è garantire sicurezza in una città che, nelle prossime settimane, sarà un palcoscenico continuo di celebrazioni religiose e grandi eventi, tutti caratterizzati da un’affluenza straordinaria.

Siti vaticani e basiliche giubilari sorvegliati speciali

I siti vaticani e le basiliche giubilari dove si concentreranno le celebrazioni più partecipate saranno sorvegliati speciali. In occasione dei vari appuntamenti saranno attivati varchi controllati, percorsi dedicati e dispositivi speciali per gestire i flussi. Attenzione alla microcriminalità, soprattutto nelle aree di transito e negli snodi logistici più vicini ai luoghi degli eventi, controlli potenziati nelle stazioni. È stata inoltre avviata una ricognizione dei luoghi con allestimenti natalizi per valutare l’installazione di barriere antisfondamento, sfruttando elementi dell’arredo urbano.

Emergenza sanitaria e prevenzione sui botti

Tra i temi affrontati al tavolo tecnico per il piano sicurezza anche la gestione dell’emergenza sanitaria: l’abuso di alcol e sostanze durante gli eventi di intrattenimento potrebbe compromettere la sicurezza dei luoghi. Parallelamente, fino a Capodanno sarà intensificata la lotta alla vendita e all’uso di fuochi d’artificio illegali, particolarmente pericolosi nelle aree affollate.

Il piano sicurezza della Questura

Per gli appuntamenti religiosi che vedranno la presenza di Papa Leone XIV saranno impiegati assetti speciali delle forze di polizia, compreso il dispositivo anti-drone. Nei parchi e nelle zone dei mercatini natalizi ci saranno i reparti a cavallo. Mercoledì 24 dicembre è in programma l'apertura dei varchi dalle 19:00 dopo le bonifiche. Il 1° gennaio sono in programma transennamenti e chiusure al traffico lungo il percorso della Roma Parade 2026, con marching band e cheerleader dagli Stati Uniti e gruppi folkloristici italiani.