Una ragazza di 17 anni è stata violentata da un gruppetto di ragazzi durante una festa di Capodanno clandestina a Roma. Un party illegale, ovviamente, perché in quei giorni in Italia erano ovunque in vigore le regole della zona rossa: divieto assoluto di spostamento, anche all'interno del proprio comune, coprifuoco dalle 22 alle 7 durante la notte di Capodanno e possibilità di ospitare in casa al massimo due non conviventi. Durante quella festa la ragazza sarebbe stata stuprata e sulla vicenda stanno indagando tuttora i carabinieri della compagnia Cassia coordinati dalla procura di Roma. Al party avrebbero partecipato circa una ventina di giovani di età compresa tra i 17 e i 20 anni e tra coloro che avrebbero violentato la ragazza ci sarebbero anche minorenni.

"Violentata anche da ragazzi minorenni"

Stando a quanto riporta il Messaggero, la 17enne si sarebbe ritrovata sola in stanza con alcuni ragazzi. Anche lei ricorda poco di quella sera,poiché aveva bevuto molto, come tanti altri partecipanti. Il gruppetto di ragazzi sarebbe dovuto rimanere a dormire in quell'appartamento di Roma nord messo a disposizione dai genitori del padrone di casa. La ragazza ha riferito di essere stata violentata da coetanei e da ragazzi di poco più grandi di lei. Gli inquirenti, per il momento, hanno messo nel mirino quattro partecipanti, ma i dettagli devono ancora essere chiariti e per questo i carabinieri stanno ascoltando le versioni degli altri partecipanti alla festa e anche dei loro genitori.

Stando a quanto ricostruito, la ragazza inizialmente non avrebbe detto niente ai genitori, ma la mamma si sarebbe accorta che qualcosa non andava e così, alla fine, la 17enne ha deciso di raccontare troppo. Ha ammesso anche di aver bevuto molto e di non ricordare quasi niente. I genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri e così i militari hanno avviato le indagini. L'ipotesi di reato su cui si lavora è violenza sessuale aggravata. Per verificare la sua versione, gli indumenti indossati quella notte dalla giovane sono stati posti sotto sequestro. Sulla vicenda c'è massimo riserbo da parte degli investigatori.