Rogo di sterpaglie ha raggiunto l’abitazione, villetta in fiamme a Valle Fiorita Incendio a Valle Fiorita, periferia Est di Roma. L’edificio semi distrutto dalle fiamme è un villino bifamiliare ancora da terminare. Il rogo divampato da alcune sterpaglie secche ha distrutto una parte della villetta e anche il garage. Dal momento che ancora non era abitato, non risultano persone ferite o coinvolte.

A cura di Enrico Tata

Una parte di un villino bifamiliare a Valle Fiorita, periferia sud est di Roma al di fuori del Grande Raccordo Anulare, è stato distrutta dalle fiamme a causa di un incendio di sterpaglie che ha raggiunto l'abitazione. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato due squadre, due autobotti e un'autoscala intorno alle 12,30 e precisamente in via Aci Catena. L'edificio semi distrutto dalle fiamme è un villino bifamiliare ancora da terminare. Il rogo ha distrutto una parte della villetta e anche il garage. Dal momento che ancora non era abitato, non risultano persone ferite o coinvolte. L'incendio fortunatamente è stato spento e l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme raggiungessero anche la parte dell'edificio già conclusa.

Un altro incendio è divampato nelle scorse ore, per la precisione nel tardo pomeriggio di ieri, e ha coinvolto il balcone di un appartamento a Cinecittà Est. Sul posto, un palazzo di via Gismondi Vecchi all'angolo con via Terzilio Cardinali, sono intervenute le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale e una squadra di vigili del fuoco. Stando a quanto ricostruito dai pompieri, il balcone in fiamme era al terzo piano e apparteneva a un'abitazione in quel momento vuota. Nessuno, quindi, è rimasto ferito nell'incendio. Gli agenti della polizia locale hanno provveduto a mettere in sicurezza l'intera area e hanno effettuato chiusure al transito veicolare per consentire le operazioni dei vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende, la causa dell'incendio dovrebbe essere un elettrodomestico andato in corto circuito.