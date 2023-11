Rocca si rivende gli investimenti di Zingaretti, ma dimentica i tagli di Meloni e Salvini al Pnrr Attacca Valeriani (Pd): “Rocca illustra un piano di investimenti già presentato dalla giunta Zingaretti, ma ignora i tagli di Meloni e Salvini.

A cura di Enrico Tata

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, hanno firmato l'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione, che prevede il finanziamento di initerventi da realizzare attraverso il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Si tratta di finanziamenti destinati a progetti su trasporti, casa e territori. Peccato che, ha attaccato l'ex assessore della giunta Zingaretti e consigliere regionale del Pd, Massimiliano Valeriani, "gran parte di queste risorse erano già state presentate dall’Amministrazione Zingaretti nel maggio 2022 e riguardavano il riparto dei fondi comunitari spettanti al Lazio Fse, Fsc, Fesr più il Pnrr".

Secondo Valeriani "il governatore nella pomposa kermesse si è limitato a fare un copia e incolla di un lavoro già realizzato e illustrato, un esito di cui non ha alcun merito, se non aggiungere alcuni fondi per qualche Comune del Lazio, ma sorvola sui tagli operati ai finanziamenti del Piano nazionale di riforme e resilienza".

Come abbiamo riportato la scorsa estate, il piano di revisione del Pnrr prevedeva il taglio di finanziamenti per i Programmi Urbani Integrati e di alcuni progetti del Ministero dei Trasporti. Per quanto riguarda i Pui a Roma erano a rischio gli interventi di riqualificazione delle periferie, Corviale, Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pietà. Sono tuttora in forse, ma recentemente il ministro Fitto ha corretto il tiro e ha fatto sapere che saranno completati soltanto quei progetti i cui proponenti dimostreranno che potranno essere terminati in tempo utile.

Giorgia Meloni e Francesco Rocca

Per quanto riguarda i trasporti, il ministro Salvini ha tagliato di fatto alcuni finanziamenti strategici per Roma e per la provincia della Capitale, dalla tratta ferroviaria Vigna Clara-Tor di Quinto al raddoppio della Roma-Viterbo, fino agli interventi sulla linea Capannelle-Ciampino, tanto per fare degli esempi. Su questo il ministero dei Trasporti aveva tentato di rassicurare: "Contrariamente a quanto viene sostenuto dall’opposizione e da alcuni media, nessuna opera pubblica sarà cancellata dal dicastero di Porta Pia. L’intenzione del Mit guidato da Matteo Salvini è concretizzare tutti i progetti annunciati, utilizzando tutte le forme di finanziamento possibili, col duplice obiettivo di utilizzare al meglio i fondi europei e realizzare gli obiettivi da Sud a Nord".

Secondo Valeriani, "il presidente Rocca si dimostra ancora una volta succube di Meloni e Salvini, restando totalmente indifferente alle esigenze di Roma e del Lazio. I tagli del Pnrr bloccano opere e servizi di estrema importanza che permetterebbero di migliorare la qualità della vita di migliaia di persone. Invece di festeggiare un piano di investimenti già presentato dalla precedente Amministrazione di centrosinistra, il presidente Rocca dovrebbe difendere questa regione, tutelando le risorse già destinate e i progetti già approvati e avviati".

Massimiliano Valeriani, consigliere regionale Pd

Per l'ex assessore di Zingaretti, "la colpevole indifferenza di Rocca è ancora più grave perché a lui spetta il compito di realizzare quelle cose che grazie a noi sarebbero possibili, grazie al lavoro degli anni scorsi Rocca oggi può spendere tutte queste risorse. Saprà difenderle dai tagli e dalle sottrazioni del nord? E soprattutto saprà spenderle? A giudicare dal totale immobilismo della sua amministrazione dopo un anno di annunci a cui non è seguito un solo fatto riscontrabile, restano molti dubbi".