Il governo promette sicurezza in periferia, ma taglia 180 milioni per riqualificare Corviale e Tor Bella Il Governo Meloni promette di incrementare la sicurezza nelle periferie, ma nel piano di revisione del Pnrr ha tagliato quasi 3 miliardi di finanziamenti per i Programmi Urbani Integrati. A Roma significa cancellare 180 milioni per Tor Bella Monaca, Santa Maria della Pietà e Corviale.

L'impegno a rafforzare la sicurezza a Tor Bella Monaca per dare un segnale forte della presenza dello Stato dopo l'agguato a Don Coluccia. Il maxi blitz delle forze dell'ordine a Ostia dopo l'esplosione di quattro bombe carta sul litorale romano e ancora, la stretta sulla criminalità e sulle occupazioni abusive nella Capitale. Promesse di incrementare la sicurezza che arrivano dal governo, che però nel piano di revisione del Pnrr ha tagliato quasi 3 miliardi di finanziamenti per i Programmi Urbani Integrati. Per Roma e provincia significa cancellare 180 milioni di interventi di riqualificazione nelle periferie, da Corviale a Santa Maria della Pietà fino proprio a Tor Bella Monaca. Insomma, più polizia a presidiare le periferie, ma tagli generalizzati a ogni progetto di sviluppo di quei quartieri.

Come spiega per esempio la consigliera capitolina del Pd Erica Battaglia, presidente della Commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale, "dopo l'agguato a Tor Bella Monaca, la premier Meloni promette un giro nelle periferie romane per un segnale contro la criminalità organizzata, peccato però che nel frattempo taglia i fondi del Pnrr per gli interventi di riqualificazione di Tor Bella Monaca e di altre periferie. Far sparire milioni di euro per la rigenerazione sociale e urbana, non solo mette a rischio importanti opere per la riqualificazione già avviate, ma rischia anche di assecondare la mafia e riconoscerle che è più forte delle Istituzioni. Chiediamo al Governo di sospendere questo scellerato taglio di risorse ai territori, che hanno invece bisogno di migliorare i propri servizi e le condizioni di disagio e povertà".

I PUI, Piani Urbani Integrati sono investimenti del PNRR che puntano a migliorare le periferie delle città. In particolare nel 2022 sono stati approvati 31 PUI per un investimento totale di poco meno di 3 miliardi di euro, per un totale di 39 interventi. Per la città di Roma i PUI significavano investimenti per 330 milioni di euro da ripartire in un progetto per un ‘polo della solidarietà' a Corviale, un ‘polo del benessere' nel parco del Santa Maria della Pietà, un ‘polo della sostenibilità' a Tor Bella Monaca e inoltre poli culturali, civici e poli di sport, benessere e disabilità.

L'investimento, spiegava il governo, "mirava a migliorare le periferie delle Città Metropolitane creando nuovi servizi per i cittadini e riqualificando le infrastrutture della logistica, trasformando così i territori più vulnerabili in smart city e realtà sostenibili".

Per quanto riguarda i progetti a Roma, si legge sul sito della Città Metropolitana, i cinque PUI "prevedono un insieme coordinato di interventi finalizzati complessivamente al raggiungimento degli obiettivi di inclusione e coesione, previsti dalla normativa nazionale e dall’Unione Europea e prevedono la realizzazione di interventi organizzati “a rete”, sulla base di strategie tematiche di area vasta, sotto la regia ed il coordinamento della Città metropolitana di Roma Capitale".

Nella bozza del piano di revisione del Pnrr presentato a fine luglio, per quanto riguarda i PUI nel documento si legge che "si segnala l’opportunità di ricorrere a fonti di finanziamento nazionali al fine di agevolarne l’attuazione e di facilitare i relativi processi di rendicontazione. Al contempo, considerato che la finalità di policy dei suddetti interventi riguarda la coesione sociale ed economica, si intende reindirizzare le risorse PNRR ad essi precedentemente allocate a favore di misure per il contrasto della povertà energetica e la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico, in particolare prevedendo interventi mirati ai ceti meno abbienti".

Cancellati dal Pnrr anche gli "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Tale intervento è finalizzato a fornire ai Comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana per ridurre le situazioni di emarginazione e di degrado sociale, nonché migliorare la qualità del decoro urbano e del contesto sociale e ambientale e ha una dotazione di 3,3 miliardi di euro".