video suggerito

Rocca di Papa, il sindaco: “Ho preso un caffè con Palozzi poche ore prima che uccidesse Lollobrigida” “Ho preso un caffè al bar con lui poche ore prima dell’omicidio”: Il sindaco di Rocca di Papa, Massimiliano Calcagni, ha detto di aver preso un caffè con Guglielmo Palozzi poche ore prima che quest’ultimo uccidesse Franco Lollobrigida. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sindaco di Grottaferrata, Massimiliano Calcagni, e Guglielmo Palozzi

Il sindaco di Rocca di Papa, Massimiliano Calcagni, ha detto di aver preso un caffè con Guglielmo Palozzi poche ore prima che quest'ultimo uccidesse Franco Lollobrigida, 35 anni. Il primo cittadino, che è stato uno dei primi ad arrivare sul posto e a soccorrere il 35enne, ha affermato di aver visto Palozzi tranquillo al bar e di non aver colto alcun segnale da parte sua. E invece, poche ore dopo, Palozzi ha ucciso con un colpo di pistola Lollobrigida. Il proiettile gli avrebbe perforato un polmone.

Il movente dell'omicidio di Franco Lollobrigida

Il movente? Una vendetta familiare. Lollobrigida è stato infatti condannato a 10 anni per l'omicidio preterintenzionale di Giuliano Palozzi, il figlio di Guglielmo, pestato a sangue a gennaio del 2020. "Un massacro, un pestaggio per un debito di circa 30 euro. Questa mattina ho preso il caffè con Palozzi, era calmo e tranquillo. Sono stato uno dei primi ad arrivare e a soccorrere Lollobrigida, gli abbiamo fatto le manovre di primo soccorso, ma non c'è stato nulla da fare. Con Palozzi ho preso un caffè la mattina, ma l'ho rivisto alle 9, perché lui lavora in una ditta vincitrice di un bando qua a Rocca di Papa, è un operatore ecologico", ha dichiarato il sindaco a Fanpage.it.

Lollobrigida condannato a 10 anni per l'omicidio del figlio di Palozzi

Da chiarire se i due, vittima e aggressore, si siano dati appuntamento oppure il loro incontro sia stato frutto del caso. Lollobrigida è stato condannato in appello a 10 anni per l'omicidio preterintenzionale del figlio di Palozzi e i suoi avvocati avevano presentato ricorso in Cassazione. L'uomo era attualmente a piede libero. Palozzi è stato rintracciato e arrestato poco dopo i fatti dai carabinieri nei pressi del luogo dell'omicidio.

Leggi anche Franco Lollobrigida ucciso dal padre di Giuliano Palozzi: perché era libero nonostante la condanna per omicidio

La dinamica dell'omicidio di Lollobrigida

Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, Lollobrigida è stato colpito da un solo proiettile, alla schiena. Glia avrebbe perforato il polmone, sfiorando l'aorta. L'uomo, seppure ferito, avrebbe percorso qualche decina di metri e per poi stramazzare al suolo a pochi passi da un bar. Sul posto sono arrivati quasi subito sindaco e vicesindaco per prestare i primi soccorsi, ma Lollobrigida è morto sul posto, prima di essere trasportato in ospedale. Palozzi è stato fermato subito dai carabinieri di Frascati e non ha opposto resistenza.