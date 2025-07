Franco Lollobrigida giustiziato dal papà del 34enne che ha ucciso per 25 euro: la storia dell’omicidio Palozzi

video suggerito

Franco Lollobrigida era stato condannato a dieci anni di carcere per l'omicidio di Giuliano Palozzi. Avevano cominciato a discutere per un debito di droga da venticinque euro: la situazione era degenerata in un aggressione ai danni di Palozzi, morto a causa delle botte.

A cura di Natascia Grbic

Franco Lollobrigida e Giuliano Palozzi

È stato colpito alle spalle in via Roma, poi si è trascinato debolmente fino a piazza della Repubblica per chiedere aiuto. Non ce l'ha però fatta Franco Lollobrigida: è crollato a terra ed è morto poco dopo essere stato raggiunto da vari colpi di pistola nei giardini del comune di Rocca di Papa. A sparare è stato Guglielmo Palozzi, un cognome noto alle cronache locali: il figlio Giuliano era stato ucciso nel 2020 per un piccolo debito di droga. E proprio Lollobrigida era stato condannato in appello a dieci anni di carcere per quell'omicidio.

L'omicidio di Guglielmo Palozzi, ucciso per 25 euro

Giuliano Palozzi aveva 34 anni quando è morto. Lavorava come manovale, aveva tre figli e ogni tanto aiutava lo zio in un'azienda di formaggi. La sera del 27 gennaio 2020 si è incontrato con Franco Lollobrigida, con il quale ha cominciato a discutere per un piccolo debito di venticinque euro che quest'ultimo aveva con lui. La lite è degenerata in poco tempo, e Lollobrigida ha cominciato a colpire Palozzi, dandogli un pugno in testa così forte da farlo cadere a terra e perdere i sensi. Il colpo gli ha causato un ematoma che non gli ha più permesso di riprendere conoscenza: immediatamente ricoverato in ospedale, Giuliano Palozzi morirà cinque mesi dopo senza più svegliarsi. Una tragedia senza senso, che ha gettato nello sconforto più totale i suoi cari.

La vendetta di Palozzi padre

Franco Lollobrigida è stato arrestato poco dopo con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Il 35enne ha sempre dichiarato di non aver ucciso lui Palozzi. "Gli ho dato due pugni, ma mi sono solo difeso – aveva spiegato Lollobrigida agli inquirenti -. Quando me ne sono andato era in piedi, poi sono venute altre persone a picchiarlo". In primo grado il 35enne era stato assolto, i giudici avevano ritenuto attendibile la sua versione. Il verdetto è stato poi ribaltato dalla Corte d'Appello, che ha condannato a dieci anni Lollobrigida, libero però da due anni in attesa della Cassazione. Stamattina il padre di Giuliano Palozzi ha atteso che uscisse di casa, lo ha seguito fino ai giardini del comune e lì ha posto fine alla sua vita. L'uomo, che ha 61 anni, è stato arrestato dai carabinieri.