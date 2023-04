Roberto Gualtieri visita la Grande Moschea di Roma e rompe il digiuno con i musulmani La Grande Moschea di Roma ha ospitato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha incontrato le istituzioni isalmiche per condividere l’Iftar, ossia la rottura del digiuno quotidiano del mese di Ramadan.

A cura di Alessia Rabbai

Gualtieri che sfoglia un piccolo con Corano con l’Imam e il presidente della Grande Moschea di Roma

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ieri ha visitato la Grande Moschea di Roma, il luogo di culto islamico più importante d'Europa, e ha condiviso con istituzioni e fedeli musulmani l'Iftar, ossia la rottura del digiuno. Ad accoglierlo il segretario generale della Grande Moschea Abdellah Redouane, l'Imam Nader Akkad e il presidente Nasrollah Naim. Si tratta di un momento particolare della giornata, che si ripete quotidianamente durante il Sacro mese di Ramadan, quando i credenti di fede islamica che non bevono né mangiano dall'alba al tramonto, dopo la recita della salat al-Maghrib – la preghiera del Tramonto – spezzano il digiuno con il pasto serale.

La tradizione vuole che vengano mangiati datteri, così come ha fatto il profeta Maometto. La presenza di Gualtieri nella Grande Moschea di Roma è avvenuta in concomitanza con le ultime dieci notti del mese di Ramadan, un periodo molto importante per i musulmani. Infatti una di queste notti, quale non è possibile stabilirlo con esattezza, è Laylatul Qadr ossia ‘La Notte del Destino', quando è stato rivelato il Corano a Maometto. Per l'occasione oltre alle preghiere cosiddette obbligatorie, ne vengono fatte altre, con apertura al pentimento e atti di beneficenza.

"Ieri sera alla Grande Moschea di Roma per incontrare la comunità islamica e condividere con loro la gioia dell'Iftar, il pasto che interrompe il digiuno dopo il tramonto – ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale le foto della visita con le istituzioni islamiche – Grazie a questa bella comunità che con la sua cultura e i suoi valori arricchisce la nostra città". Gualtieri ha visitato per la prima volta la Grande Moschea, la Biblioteca, la Sala Conferenze e la Sala Esposizioni. È rimasto in moschea per la pregiera e poi ha raggiunto i 200 fedeli nella zona a loro dedicata mangiando con loro il pasto serale con riso, pollo, insalata, frutta, caffe arabo e un the tipico.

"Siamo stati onorati della visita del sindaco di Roma Capitale, oltre all'importanza della visita in sé, per l'importanza che sia avvenuta nel Sacro mese di Ramadan – ha detto il presidente della Grande Moschea Nasrlollah Naim – C'è stato uno scambio di doni apprezzati, il sindaco ci ha offerto una medaglia e un libro di Roma, noi abbiamo contraccambiato con un'incisione su un piatto. Gualtieri è stato molto cordiale, abbiamo condiviso un momento di scambio inetressante. Ci siamo sentiti ancora più romani del solito".