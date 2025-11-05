Roberto Biasetti morto a 20 anni in un frontale tra auto: l’altra macchina era guidata da un suo amico

È un amico di Roberto Blasetti il giovane alla guida dell'altra auto coinvolta nell'incidente in via della Neve a Palombara Sabina costato la vita al 20enne. A quanto si apprende, i due ragazzi si conoscevano da tanti anni: entrambi vivevano a Monterotondo e avevano giocato insieme a calcio nella stessa squadra, il Palombara Calcio. Ed è proprio la squadra che ha pubblicato un messaggio di cordoglio per ricordare Blasetti, ed esprimere la propria vicinanza anche all'altro ragazzo coinvolto.

"È con immenso dispiacere che apprendiamo e comunichiamo la notizia di un grave incidente automobilistico che nella notte ha coinvolto due nostri ex calciatori, Roberto Blasetti e A. B. – il messaggio della squadra -. Per Roberto, purtroppo, non c'è stato niente da fare e ci ha lasciato all'età di appena 20 anni. A lui vanno le nostre preghiere, mentre alla famiglia inviamo il più sentito cordoglio e messaggio di affetto in questo momento di profondo dolore. Andrea, sotto shock per l'accaduto, sarà invece dimesso oggi dall’ospedale. Di parole se ne potrebbero dire tante, ma in questo momento preferiamo avvolgerci attorno al dolore e all'incredulità che episodi del genere comportano".

Il conducente dell'altra auto è stato dimesso ieri dall'ospedale. L'incidente è avvenuto poco dopo le 22 in via della Neve, all'incrocio con via Borea: le auto, una Fiat Panda guidata da A. B. e l'Audi guidata da Blasetti, si sono scontrate frontalmente, distruggendosi completamente nella parte anteriore. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che nulla hanno potuto fare per la vittima, e i carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi per capire la dinamica del sinistro. Come da prassi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.