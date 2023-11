Ritrovato il computer rubato al giornalista Federico Ruffo a Ostia “Ho appena saputo che il mio computer e una parte consistente delle cose che mi erano state rubate sabato scorso sono state recuperate dalla squadra della polizia giudiziaria del commissariato di Ostia, che ringrazio, in particolare l’ispettore Bruno”, ha annunciato su Instagram il conduttore di ‘Mi manda Rai Tre’.

A cura di Enrico Tata

È stato ritrovato il computer di Federico Ruffo, rubato a Ostia mentre il conduttore Rai stava mangiando un panino sul lungomare. Stando a quanto riporta La Repubblicas sarebbe stato abbandonato accanto a un cassonetto in via dell'Idroscalo.

Il giornalista ha annunciato la buona notizia su Instagram: "Ho appena saputo che il mio computer e una parte consistente delle cose che mi erano state rubate sabato scorso sono state recuperate dalla squadra della polizia giudiziaria del commissariato di Ostia, che ringrazio, in particolare l'ispettore Bruno, perché in questi giorni hanno lavorato tantissimo. Immagino che non debba essere stato per niente facile e vorrei estendere questo ringraziamento a tutti coloro che in queste ore mi hanno scritto, in particolare quelli di Ostia, perché questo quartiere è e rimane casa mia. E mi piace pensare che un ruolo l'abbia avuto anche la pressione costante che le persone perbene di Ostia hanno esercitato su quelle meno perbene".

Ruffo aveva annunciato il furto sempre su Instagram e aveva detto di conoscere esattamente la posizione del suo computer, grazie all'app per ritrovare in tempo reale i dispositivi elettronici. La refurtiva era all'interno di un palazzo di Ostia, a poca distanza dal luogo dov'è avvenuto il fatto e a poche centinaia di metri dal suo appartamento. "So che il ladro ha il mio computer, so dove sta il ladro, so che lo sta usando, posso perfino farvi vedere l'appartamento, ma non posso fare niente. Se abitate in quello stabile, se conoscete qualcuno, fatemi sapere", aveva spiegato Ruffo in una story pubblicata sul suo profilo.