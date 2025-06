Bomba nella notte a Ostia, esplode una palestra: “È stato terrificante. Non smettevo di tremare” Una bomba nella notte sventra una palestra a Ostia. Vetri ovunque, case scosse, paura tra i residenti. E dietro, l’ombra lunga della mala romana. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gabriel Bernard

La polizia locale di Roma Capitale davanti alla palestra esplosa.

“Un’esplosione nel cuore della notte. Il fumo e la polvere hanno raggiunto il secondo piano e i vetri delle finestre sono finiti ovunque. Mai avuta una paura simile”. Lali Orbeladze abita al secondo piano della palazzina su via delle Azzorre, ad Ostia, dove alle due e mezza è esplosa una bomba che ha distrutto la palestra di pugilato al piano terra.

Un atto intimidatorio in stile mafioso il giorno dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza sull’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto anche come Diabolik, capo ultrà della Lazio che aveva tentato di diventare il re delle piazze di spaccio della Capitale.

Storie che sembrano intrecciarsi. Il proprietario della palestra, Kevin Di Napoli, che il 30 luglio del 2024 rimase ferito da colpi di pistola in seguito a una rapina a Napoli, fu anche lui coinvolto nell’indagine “Grande Raccordo Criminale” che riguardava l’assassinio dell’allora leader degli Irriducibili.

“Questa è una zona tranquilla. Non ci sono risse né disordini”, si interrogano i residenti del palazzo che ora osservano le schegge di vetro volate da tutte le parti e raccontano quell’esplosione che li ha scaraventati fuori dal letto.

Lali Orbeladze, una delle inquiline presenti al momento dell’esplosione.

“Ha tremato tutto. Ho sentito il materasso rimbalzare sotto di me. Sono corsa in cucina in una frazione di secondo e c’era fumo ovunque. All’inizio ho pensato che fosse esplosa un’auto, ma poi ho visto la serranda della palestra”. Sandra Gallarino è un’inquilina del secondo piano, ha passato la giornata a raccogliere frammenti di vetro dal corridoio insieme a Lali.

La palestra di Ostia esplosa nella notte.

L’esplosione ha divelto l’ingresso della palestra e il marciapiede è coperto di calcinacci e metallo. Osservando il primo piano, proprio sopra la serranda distrutta, si vedono i mattoni che compongono il solaio, ormai rimasto senza intonaco. L’interno della palestra è coperto di vetro. Nemmeno una finestra è riuscita a resistere all’onda d’urto.

Intanto la polizia locale di Roma mette in sicurezza la zona: gli uomini dell’ama sistemano la lunga rete arancione per delimitare la zona e sui cartelli affissi sulla palestra annuncinano che il locale è sotto sequestro.

I vetri delle auto in sosta dopo l’esplosione.