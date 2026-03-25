Bomba davanti a una ferramenta a Tor Bella Monaca, esplosione nella notte e danni a negozio e auto

Via Amico Aspertini a Roma (Foto da Google Maps)

Un ordigno è stato fatto esplodere intorno all'una di notte davanti a una ferramenta in via Amico Aspertini nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Lo scoppio ha danneggiato l’ingresso del negozio e alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Indagano gli agenti di Polizia del commissariato Casilino e, secondo le prime informazioni disponibili, il marito della proprietaria avrebbe precedenti per spaccio e associazione a delinquere.

Esplosione a Tor Bella Monaca, danneggiata l'ingresso di una ferramenta

Il boato è stato avvertito in tutta la zona e ha provocato momenti di paura tra gli abitanti del quartiere. La prima segnalazione è arrivata dai vigili del fuoco per del fumo che fuoriusciva da una cabina dell'Acea, poi alla centrale operativa del numero unico per le emergenze 112 sono arrivate le chiamate dei residenti per la presenza di vetri infranti e danni alle automobili.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Casilino, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. I danni si concentrano soprattutto sulla parte esterna e la vetrata dell’attività commerciale, situata in una parallela della più nota alle cronache via dell'Archeologia.

Alcune vetture in sosta hanno riportato danni a causa dell’onda d’urto. Non risultano feriti, mentre sul luogo dell’esplosione sono arrivati anche gli specialisti della polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi per individuare il tipo di ordigno utilizzato e raccogliere elementi utili alle indagini.

Indagini della polizia

Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista. Le prime indagini potrebbero concentrarsi sui legami della proprietaria e del marito, soggetto con precedenti di polizia per spaccio e associazione a delinquere. Ma resta tutto ancora aperto nella ricostruzione della matrice dell’episodio e nell'identificazione dei responsabili.