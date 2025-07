Le vergognose immagini dell’ospedale Grassi di Ostia allagato dal nubifragio di ieri a Roma

Il reparto di Medicina dell'ospedale Grassi di Ostia si è allagato a causa dell'intenso nubifragio che ieri ha colpito il litorale romano. Un episodio che secondo i sindacalisti dei Cobas non è certo una novità per il nosocomio del X Municipio: "Ormai è risaputo che eventi particolarmente piovosi possano causare dei danni, ma se questo accade con una certa frequenza, qualche domanda e qualche dubbio, in merito alla qualità e all'efficacia degli interventi di ristrutturazione e di manutenzione effettuati nel corso degli anni, vengono spontanei..Sì faccia chiarezza e si intervenga con urgenza in modo adeguato". I Cobas ricordano che infiltrazioni d'acqua si erano verificate al Grassi già nel 2020.

"Pazienti, operatori sanitari e cittadini, sono in strutture che non reggono nemmeno un acquazzone estivo. Un'immagine indegna di una Regione che dovrebbe garantire sicurezza e dignità nei luoghi di cura. Non si tratta di eventi imprevedibili: la fragilità delle strutture è nota e da tempo chiediamo interventi, e chi oggi governa la Regione non puo' continuare a usare la scusa dell'eredità. Rocca ha la delega alla sanità da quasi due anni: dove sono gli interventi promessi? Dov'è la messa in sicurezza degli ospedali? Dove sono le risposte concrete? La propaganda della destra si scioglie sotto la pioggia – letteralmente", è il commento della consigliera regionale del Pd, Emanuela Droghei.

"Chiediamo un intervento immediato della Regione per verificare lo stato degli impianti e predisporre la manutenzione dell'ospedale. Ma soprattutto chiediamo rispetto: per i pazienti, per il personale e per tutto il nostro sistema sanitario pubblico, che non puo' essere lasciato affondare sotto la pioggia dell'indifferenza", è la conclusione di Droghei.

Le immagini che "arrivano dall'ospedale Grassi di Ostia, con i secchi a contenere l'acqua durante un acquazzone estivo, sono vergognose. L'unico ospedale di riferimento di un territorio di 250mila abitanti come il Municipio Roma X come di tutto il Comune di Fiumicino merita più attenzione da parte della Regione Lazio. Ai pazienti come al personale che ci lavora servono ambienti sicuri e soprattutto più rispetto perché le immagini che in queste ore arrivano dall'ospedale di Ostia non sono degne di un paese civile", ha dichiarato il consigliere capitolino del Pd Riccardo Corbucci.