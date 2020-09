Ritrovata Nadia Crescenzi: era scomparsa da più di un mese

La donna aveva fatto perdere le tracce di sé il 13 agosto scorso, quando si trovava alla stazione di Formia. Oggi i militari del comando provinciale di Napoli l’hanno trovata in stato confusionale mentre girava per la periferia del capoluogo campano. Era da più di un mese che non si avevano notizie di lei.