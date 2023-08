Ritorna la truffa del finto avviso del Ministero: “Lasciate le vostre abitazioni per dei controlli” Nei condomini di diversi quartieri di Roma sono comparsi dei volantini stampati su una fasulla carta intestata del Ministero dell’Interno che annunciano controlli delle autorità. La stessa truffa era circolata durante il Covid.

A cura di Teresa Fallavollita

A volte ritornano. Non bastava il “classico” aumento dei furti, o dei tentativi, che ogni anno si verifica durante i periodi estivi, quando la città si svuota per le vacanze e i ladri di appartamento provano ad approfittarne. “Negli ultimi giorni è tornato a circolare un falso avviso su carta, riportante l'intestazione del Ministero dell'Interno dipartimento della pubblica sicurezza, che ordina ai residenti di lasciare le abitazioni per permettere lo svolgimento di controlli da parte delle autorità”, mettono in guardia le forze dell’ordine. Si tratta di un volantino già diffuso durante il periodo del Covid19: come in quel caso, non è altro che una truffa.

"Ai sensi dell'articolo 650 del codice penale si comunica ai cittadini quanto segue: si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel loro domicilio di residenza. Le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private", si legge nel volantino distribuito e affisso all'ingresso di diversi condomini della Capitale. Un invito, di fatto, a spalancare la porta di casa a fantomatiche forze dell’ordine che dovrebbe entrare negli appartamenti dei privati per controllare che effettivamente non vi risiedano persone non residenti.

Sulla questione interviene nuovamente anche la Questura, che in una nota sottolinea la falsità di quanto dichiarato in questi avvisi e ribadisce: “Si invita chiunque lo dovesse trovare affisso di comporre il numero per le emergenze 112. La Polizia di Stato è sempre impegnata al contrasto del fenomeno delle truffe, in particolare ai danni delle persone anziane”.

Testimonial d’eccezione per la campagna antitruffe

Tra le ultime campagne di sensibilizzazione, spicca quella proposta dal Comune di Viterbo pochi giorni fa: a vestire i panni della nonnina che “non si fa fregare” dai malviventi, Licia Fertz, influencer 93enne conosciuta su Instagram per il suo amatissimo profilo “Buongiorno Nonna”, che conta oltre 232mila follower.