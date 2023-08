L’influencer 93enne Licia Fertz nonna-testimonial d’eccezione della campagna antitruffe Il suo profilo su Instagram “Buongiorno Nonna” è seguito da 232mila follower: sarà lei il volto della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani del Comune di Viterbo. Il progetto è stato presentato ieri, 1 agosto, dalla sindaca Chiara Frontini.

A cura di Teresa Fallavollita

Seguita da ben 232mila follower, nella sua coloratissima pagina su Instagram si alternano foto vestita da Biancaneve, con tanto di mela avvelenata in bella mostra, scatti al fianco di Rosa Chemical, in topless in spiaggia o mentre pota una pianta di canapa. E ancora: al Pride di Viterbo in sedia a rotelle in prima linea contro omolesbobitransfobia e un’originale rivisitazione di “Ragazza col turbante”. No, non stiamo parlando di Chiara Ferragni o di una delle Kardashian, ma di Licia Fertz, influencer 93enne conosciuta su Instagram per il suo amatissimo profilo “Buongiorno Nonna”. Sarà proprio lei il volto della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani del Comune di Viterbo.

La campagna antitruffe ad anziani

Il telefono old style squilla, la nonna alza la cornetta e risponde: dall’altro capo un ragazzo si presenta come un amico del nipote e le comunica che ha fatto un incidente e che ha bisogno di soldi. Comincia così il video condiviso su Instagram dalla stessa Licia Fertz, accompagnato dal messaggio: “Sai qual è il modo migliore per prevenire le truffe agli anziani? Imparare a riconoscerle!”. Nei secondi successivi si vede l’elegantissima 93enne alle prese con diversi tentativi di frode, a partire da quelli comunemente usati per raggirare gli anziani: finti corrieri, forze dell’ordine che chiedono soldi in contanti o dipendenti che con la scusa di controllare i contatori pretendono di entrare in casa. Nonna Licia mette in guardia i coetanei, anche i “giovincelli” con 20 anni in meno: “Ogni giorno gli over 70 sono vittime di truffe e raggiri, subendo danni sia economici sia psicologici. Ed è ora di dire basta! Per questo sono orgogliosa di aderire alla campagna di sensibilizzazione del Comune di Viterbo – Assessorato Politiche Sociali / Polizia Locale in collaborazione con la Prefettura UTG di Viterbo”.

La campagna “Truffe agli anziani? Se le conosci le eviti” nasce da un’idea del Comune di Viterbo in collaborazione con la Prefettura ed è stata presentata ieri, 1 agosto, dalla sindaca Chiara Frontini. Oltre al video promozionale, verranno affissi manifesti e distribuiti volantini in giro per la città. Non solo, per onorare il “lato social” dell’influencer 93enne, verranno ideati QR-code tramite i quali scaricare il filmato di sensibilizzazione. Quello delle frodi agli anziani è un problema estremamente diffuso in tutta la penisola: solo nella Tuscia i carabinieri hanno scoperto una 70ina di truffe da inizio anno, che hanno portato a 10 arresti.

Un’influencer speciale

La carriera da influencer di nonna Licia è cominciata un po’ per caso: nel 2017 è venuto a mancare suo marito dopo più di 60 anni di matrimonio, e la donna – infermiera in pensione – era caduta in depressione. Per distrarla e un po’ per gioco, il nipote le aveva allora creato una pagina dal nome “Buongiorno Nonna”: nel giro di poco tempo il profilo della dinamica anziana, sempre colorata e sorridente, attenta a tematiche sensibili come i diritti civili, era diventato virale, fino a superare i 200mila seguaci. I follower provengono dai più svariati continenti e coprono tutte le fasce di età, dai 18enni ai coetanei della donna.