Incidente tra moto e auto: Roberto Cattaneo, maresciallo dell'Esercito, muore a 56 anni

A cura di Alessia Rabbai

Roberto Cattaneo

È Roberto Cattaneo il motociclista cinquantaseienne morto ieri dopo un incidente stradale sulla via Aurelia bis, nel Comune di Monte Romano. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 17 di venerdì 17 maggio nel territorio della provincia di Viterbo. Roberto era un maresciallo dell’Esercito italiano, abitava da un po' di tempo a Tarquinia ma era originario del capoluogo dell'Alto Lazio. La notizia della sua tragica e prematura scomparsa si è diffusa rapidamente e la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta dalla Procura e che venga fissata la data del funerale, per dargli l'ultimo saluto.

I messaggi di cordoglio per Roberto Cattaneo

Tantissimi i messaggi d'addio da parte dei parenti, amici, colleghi e conoscenti, che ricordano Roberto Cattaneo con stima e affetto. Tra questi c'è anche il messaggio del Comune di Tarquinia: "L'Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Cattaneo – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale – Questa notizia lascia nello sconforto tutta la comunità cittadina, riconoscendo quanto Roberto amasse Tarquinia, pur non essendoci nato. Uomo stimato da tutti per il suo profondo senso civico e morale, sportivo appassionato, apprezzato per la sua schiettezza e per il suo senso del dovere. Alla sua famiglia giunga l’abbraccio di tutta la Città".

L'incidente in cui è morto Roberto Cattaneo

Al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa Roberto era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Aurelia bis, quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'auto. L'impatto è stato violento. Ad avere la peggio è stato il motocilcista. Date le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito gravissime, sul posto è atterrata un'eliambulanza, con il personale sanitario a bordo, che lo ha preso in carico e lo ha trasportato in volo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Roberto però non ce l'ha fatta, è deceduto a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati, che non gli hanno lasciato scampo. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.