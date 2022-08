Ritorna la Sagra della Tellina 2022 a Ostia: date e programma degli eventi Si tiene al Villaggio dei Pescatori di Ostia la 57esima edizione della Sagra della Tellina, al via martedì 23 agosto, dopo due anni di stop per la pandemia.

A cura di Beatrice Tominic

Dalla pagina Facebook "La mia Ostia"

Torna domani, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la sagra della tellina. Da martedì 23 a domenica 28 agosto, nel Borghetto dei Pescatori di Ostia, si tiene l'appuntamento più amato del litorale romano. La sagra, giunta alla sua 57esima edizione, oltre a ottime spaghettate con le telline, realizzate seguendo la ricetta tradizionale servite a partire dalle 12 per pranzo e a partire dalle 18 per cena, anche in una variante totalmente senza glutine per i celiaci, propone un programma ricco di appuntamenti culturali e di intrattenimento.

Il programma della Sagra della Tellina 2022 a Ostia

Patrocinato dal Decimo Municipio, l'appuntamento con la sagra della tellina riparte al Borghetto dei Pescatori, storico quartiere fra la foce del Canale dei Pescatori e la pineta di Castel Fusano. Come anticipato si parte martedì 23 agosto con un programma ricco di eventi. Gli stand per gustare un piatto di spaghetti con le telline aprono per pranzo alle ore 12 e a cena alle 18, mentre gli eventi culturali e di intrattenimento iniziano dal tardo pomeriggio, come si legge nella pagina Facebook del comitato organizzativo.

Da martedì a venerdì, a partire dalle 18, Aldo Marinelli de La mia Ostia introduce gli appuntamenti culturali riguardanti la zona del litorale: dall'appuntamento con lo storico Marco Severa per ripercorrere la storia del Borghetto e di Ostia a quello con la geologa Daniela Taliana per studiare le condizioni delle coste del litorale romano; dalla presentazione del Museo Digitale Diffuso del Delta del Tevere alla premiazione della Nazionale Italiana Poeto. A seguire, verso le 20 e, nei giorni del fine settimana dalle 19, Elisa Palchetti introduce al pubblico e ai turisti, angoli del Borghetto e di Ostia con l'aiuto di guide e associazioni turistiche, a partire dal Sentiero Trilussa. Nelle altre serate, invece, mostra e coinvolge artisti, sportivi e persino medici, psicologi e nutrizionisti.

Tutte le sere, conclusi gli spettacoli del martedì e mercoledì dei Wave Music Awards e, a partire dal giovedì, di alcune cover band, dalle 21 alle 23, partono i balli di gruppo fino alle 23.30. Il gran finale, invece, arriva nel weekend: nella giornata di sabato, a partire dalle 16, si tiene la suggestiva Processione che parte dalla chiesa di San Nicola al Borghetto dei pescatori e si conclude con la tradizionale cerimonia del "Matrimonio con il mare" (nella foto in basso).

La cerimonia tradizionale del "Matrimonio con il mare", dalla pagina Facebook "Borghetto dei Pescatori Lido di Ostia"

Le novità della sagra al Borghetto dei Pescatori di Ostia

Il ritorno, con questa 57esima edizione, arriva dopo due anni di stop imposti dalla pandemia. "Siamo felici di poter ripartire – ha dichiarato Massimo De Fazio del Comitato organizzatore – È arrivato il momento di ritornare a fare quello che abbiamo sempre amato. La manifestazione è un momento di condivisione importante per la comunità del Borghetto ma anche evento a cui hanno dimostrato di essere molto affezionati i cittadini di tutta la Capitale". Oltre al programma ricco di eventi e all'introduzione dello stand senza glutine dell'Associazione Italiana Celiachia, sono tante le novità con cui si apre questo ritorno della sagra. "Quest'anno – ha continuato De Fazio – Verrà coinvolta anche la Lega Navale (sabato alle ore 20.30) con una serie di attività dedicate agli appassionati del mare e dello sport. Come sempre sarà un evento che avrà come obiettivo anche quello di raccontare come uno stile di vita sano possa fare bene alle persone e alla crescita dei più piccoli".