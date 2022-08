“Kiss me please”: lungo il Sentiero Trilussa un cartello dice che è “obbligatorio baciarsi” Lungo il Sentiero Trilussa, percorso di 7 km che parte da Vitinia e raggiunge via del Risaro, arriva il cartello con “obbligo di baciarsi”.

A cura di Beatrice Tominic

Arriva dopo Gallipoli, Anacapri, Pozzuoli, Termoli, Lampedusa, Sirmione. E dopo le più vicine (nella foto in basso) Isola dei Liri, in provincia di Frosinone, dove si trova proprio sotto alla Cascata Grande e Sperlonga, in provincia di Latina, dove appare in alcuni punti panoramici del paese: anche a Roma è apparsa la segnaletica romantica.

Lungo il Sentiero Trilussa, percorso di 7 chilometri che parte da Vitinia e termina all’angolo tra via del Risaro e via Massa Fiscaglia, in questa calda estate è apparso il cartello con l'obbligo di baciarsi.

A sinistra il cartello nel comune di Sperlonga, a destra quello sotto la Cascata Grande di Isola dei Liri, foto da Facebook.

Il cartello con "obbligo" di baciarsi

"Kiss me please. In questo luogo è obbligatorio baciarsi", recita il cartello di forma circolare. Nel cerchio, interamente colorato d'azzurro, oltre all'invito "baciami per favore", scritto in un carattere corsivo e bianco, è presente anche una coppia raffigurata di profilo. Capelli lunghi a sinistra e corti a destra, i due volti si stanno avvicinando, in procinto di baciarsi, per assolvere all'obbligo imposto dal cartello. "Troppo bello. Al sentiero Trilussa sotto Tor de' Cenci e Vitinia, è obbligatorio baciarsi… un segno di pace, affetto, stima, rispetto e tanto, tanto altro", scrive qualcuno sui social, commentando la scelta del comitato di inserire, nel panorama bucolico del percorso, anche questo cartello.

Leggi anche Ritorna la Sagra della Porchetta di Ariccia dal 2 al 4 settembre: le novità e il programma 2022

Il Sentiero Trilussa, "paradiso naturale a km 0"

Il Sentiero Trilussa è un percorso che si trova nella zona a sud ovest della capitale, fra il territorio di Vitinia e quelli di alcune delle tre più famose riserve naturali vicino a Roma, Decima Malafede, Tenuta di Castelporziano e il Litorale romano.

La casetta per gli insetti e la piccola biblioteca lungo il Sentiero Trilussa, dalla pagina Facebook "Sentiero Trilussa".

Da anni l'intera zona, sentiero compreso, è curata da volontarie e volontari dell'associazione Cefalonia Forever, come stabilito tramite una convenzione con RomaNatura, confermata anche per i prossimi due anni. Nel corso degli ultimi anni, sono stati proprio loro a creare occasioni ed eventi per promuovere il territorio, dalla passeggiata notturna alla scoperta delle lucciole alle visite guidate; dalle visite guidate all'eco-laboratorio per bambini. Il cartello con l'obbligo di baciarsi è soltanto l'ultima idea avuta da questo gruppo di volontari e volontarie: prima erano già state installate una casetta per gli insetti, Bug Hotel Trilussa e una piccola biblioteca libera, Una riserva di libri (nella foto in alto).