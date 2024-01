“Ritardato, fai schifo”: sputi e insulti al compagno di scuola, cinque studenti a processo “È ritardato, emarginatelo”. Insulti e sputi. Ma per i cinque ragazzi finiti a processo e, a quanto sembra, anche per i loro genitori, si sarebbe trattato di comportamento inclusivo verso il compagno di scuola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

"Non lo abbiamo mai emarginato: gli sputavamo addosso tutti, era un gioco". Queste le parole con cui cinque liceali si sono difesi a processo nei confronti di un loro compagno di classe: due sono chiamati a rispondere dell'accusa di atti persecutori nei confronti del coetaneo. Gli altri tre, come riportato da il Corriere della Sera, saranno giudicati dal Tribunale dei Minori.

Eppure, anche secondo i genitori dei ragazzi il loro comportamento avrebbe aiutato nell'inclusione del ragazzo: "Giustificavano il comportamento dei figli", ha spiegato il preside della scuola frequentata dal gruppo di giovani, l'istituto alberghiero Vincenzo Gioberti di Trastevere.

Cosa è successo: gli insulti e gli sputi

I fatti si sono svolti fra il 2015 e il 2019, all'interno delle mura scolastiche. Questo il periodo in cui il ragazzo ha frequentato l'istituto alberghiero del quartiere di Trastevere. "Voglio morire, non ce la faccio più – ha rivelato ai genitori – Mi perseguitano". Era ormai il novembre del 2019 quando decide di confidarsi con i genitori che non sospettavano che il figlio stesse vivendo una situazione simile.

Le chat di gruppo di studenti

A confermare quanto accaduto sarebbero state anche le chat rinvenute fra gli studenti, ora al vaglio dei giudici. "Sei un ritardato", si legge in uno dei messaggi rivolti al giovane. "Non gli rispondete, è un emarginato", scriveva un altro. A quel punto è arrivata la risposta del ragazzo nel mirino. "Scusatemi se vi ho disturbato", scrivere di nuovo. Prima di ricevere una raffica di insulti: "Puzza de dislessico ritardato down. Fai schifo. Sei un aborto". Ora spetta ai giudici fare chiarezza.