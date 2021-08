Rissa sulla spiaggia libera di Scauri: calci, pugni e una sedia sul volto (VIDEO) Botte da orbi sulla spiaggia libera di Scauri, provincia di Latina al confine con la Campania. Durante la violenta lite un signore ha gridato all’altro, colpendolo a pugni, a calci e con una sedia: “Vulisse fa ‘o camorrista cu me?”.

A cura di Enrico Tata

Botte da orbi sulla spiaggia libera di Scauri, provincia di Latina al confine con la Campania. Il video di quanto accaduto è stato pubblicato sul quotidiano locale Edizione Caserta. Stando a quanto si vede nel filmato, due persone si sono presi a calci e a pugni in spiaggia. Uno dei due ha aggredito l'altro colpendolo con una sedia e poi prendendolo a calci e a pugni. La lite è stata ripresa da altri turisti presenti in spiaggia. È possibile che i due abbiano litigato per il posto in spiaggia, con un signore che ha gridato all'altro: "Vulisse fa ‘o camorrista cu me?".