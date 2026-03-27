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Rissa in centro a Roma, ferisce un carabiniere a morsi e danneggia l’auto di servizio

Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato un 33enne che ha ferito a morsi un carabiniere in centro a Roma e colpito l’auto di servizio.
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A cura di Alessia Rabbai
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Immagine di repertorio
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Un arresto, un carabiniere ferito e un'auto di servizio danneggiata è il bilancio di un intervento in pieno centro storico a Roma. Momenti concitati nel Rione Monti, dove c'è stata una rissa. I fatti risalgono alla serata scorsa, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in via Urbana, dopo alcune segnalazioni. A finire in manette è un uomo di trentatré anni di nazionalità romena, senzatetto, con precedenti, che dovrà rispondere delle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Secondo quanto ricostruito ieri sera al Numero Unico delle Emergenze 112 è arrivata la segnalazione di una rissa in strada tra varie persone. I carabinieri sono giunti sul luogo indicato e hanno trovato un uomo, così hanno proceduto per i controlli. Vedendo i militari che arrivavano, ha dato in escandescenze. Quando si sono avvicinati a lui per identificarlo e metterlo in sicurezza, l'uomo ha opposto resistenza.

Il trentatreenne ha aggredito i militari, scagliandosi contro uno di loro fino a mordergli la mano destra. Poi ha danneggiato l'auto di servizio, colpendo il vetro posteriore destro con un calcio. Subito dopo i militari sono riusciti a bloccarlo e a portarlo via. Fortunatamente il carabiniere aggredito è rimasto ferito alla mano solo in modo lieve ed è stato medicato. Non ha riportato danni permanenti alla mano.

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Il trentatreenne è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida e del rito direttissimo. Dovrà rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

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