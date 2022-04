Rimandato la pulizia di Roma: a causa del maltempo, l’evento è spostato al 9 aprile È stato rimandato a sabato prossimo, 9 aprile 2022, l’appuntamento di “Roma cura Roma – Tutta mia la città”, durante il quale cittadine e cittadini romani scendono nelle piazze e nelle strade della capitale per il bene dell’ambiente.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook

L'evento organizzato per la giornata di domani, sabato 2 aprile, è stato spostato di una settimana a causa del maltempo che si abbatterà sulla regione Lazio dalla tarda serata di oggi, primo aprile e per le successive 24-30 ore. La decisione è stata presa in seguito al bollettino meteorologico di allertamento fornito della Protezione Civile di Roma Capitale che prevede per la giornata di domani 2 aprile condizioni di maltempo con venti forti, drastico abbassamento delle temperature e alte probabilità di temporali.

La giornata che avrebbe visto i cittadini e le cittadine della capitale scendere in piazza e nelle vie per pulire la propria città, restituire il decoro e migliorare l'ambiente cittadino al fine di riappropriarsi della città, è quindi stata rimandata alla prossima settimana, nella data di sabato 9 aprile 2022.

L'evento Roma cura Roma

L'evento Roma cura Roma – Tutta mia la città è stato voluto da Roma Capitale sotto il coordinamento e l’organizzazione dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, la collaborazione di Legambiente, WWF, Retake, CSV – Good Deeds Day, FAI e le adesioni di 375 associazioni e comitati.

Dopo aver creato punti di ritrovo per incontrarsi e organizzarsi nella pulizia della città, utilizzando degli strumenti appositi, come scope, rastrelli, sacchi, messi a disposizione da Ama, la società che si occupa di ritirare, raccogliere e gestire rifiuti a Roma, oggi non resta altro che scegliere dove recarsi per offrire il proprio contributo.

Dare il proprio contributo nella pulizia della città

Scegliere dove andare per poter dare il proprio contributo nella pulizia della città è davvero facile: all'interno del sito dell'evento, infatti, si può consultare un mappa che individua tutti i punti di incontro. Un'alternativa, però, può essere quella di cercare l'appuntamento a cui si vuole partecipare scegliendo il municipio; l'associazione con cui si vuole partecipare e il tipo di intervento, dalla pulizia delle aree verdi, alle potature, fino alla riverniciatura delle panchine o la manutenzione ordinaria.