Una giornata per pulire Roma: sabato 2 aprile, cittadini armati di scopa per il bene dell’ambiente Per il prossimo sabato, 2 aprile, è stata organizzata una giornata di pulizia e cura delle strade e delle vie di Roma, per “riappropriarsi” dell’ambiente cittadino.

A cura di Beatrice Tominic

Dalla pagina Facebook del sindaco Roberto Gualtieri, per promuovere la giornata del 2 aprile "Roma cura Roma".

È previsto per la giornata di sabato 2 aprile l'evento organizzato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dall'assessore all'Ambiente Sabrina Alfonsi rivolto a tutte le cittadini e i cittadini che vogliono rendersi parte della città.

L'iniziativa, che viene definita come una giornata straordinaria di “riappropriazione della città” da parte di chi la vive ogni giorno, si chiama Roma Cura Roma e prevede il coinvolgimento diretto della cittadinanza nella pulizia e nella cura delle strade, delle piazze e dei giardini della capitale.

Come partecipare all'evento Roma Cura Roma

Lo scopo della giornata è coinvolgere tutta la cittadina attiva, composta da singoli, associazioni, comitati di quartiere e gruppi organizzati: chiunque, infatti, ha potuto proporre la sua iniziativa compilando l'apposito form con il luogo e l'orario. E, in caso di necessità, è stato possibile segnalare anche l'attrezzatura necessaria per la raccolta, come scope, rastrelli, sacchi per la raccolta che verrà messa a disposizione da Ama, la società che si occupa del ritiro e della raccolta dei rifiuti a Roma, fra i partner della giornata, insieme a WWF, Legambiente Lazio, FAI Delegazione Roma, Retake Roma, Good Deeds Day e CSV Lazio.

Adesso, però, ogni cittadina e ogni cittadino può semplicemente aderire ad una delle iniziative già programmate, scegliendo quella che si preferisce o la più vicina, cercando nella mappa o cercando le zone municipio per municipio, per aiutare l'ambiente e la propria città.

L'iniziativa per prendersi cura della propria città

Lo scopo dell'iniziativa organizzata per il prossimo sabato è quello di promuovere la cura dei beni comuni, il decoro, la pulizia e il rispetto per l'ambiente cittadino: è un'occasione anche per per rilanciare la raccolta differenziata e la cultura del riuso e del riciclo.

Il sindaco Roberto Gualtieri con un post sulla sua pagina Facebook, infatti, ha sottolineato l'importanza di prendersi cura di Roma: "Sarà una bellissima giornata di festa da trascorrere insieme per restituire decoro e bellezza alla nostra amata città."